Экономика
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 6,25%
Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Авто
Появилась полная информация о «Русском Прадо»
Как стало известно, новый внедорожник готовится к запуску и по некоторым данным, премьера его состоится уже в 2020 году.
Наука
Врач-диетолог Ковальков опроверг взаимосвязь продуктов и бессонницы
Профессор и врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ рассказал, в чем кроется настоящая причина бессонницы и как ее лечить.
Политика
В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе
Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко рассказал, что киевские власти могут вернуться к идее о миссии ООН на юго-востоке Украины в случае невозможности урегулирования конфликта на основе Минских договоренностей.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Наука
В РФ разработали микрокапсулы для доставки препаратов к клеткам рака
Общество
МИД РФ предупредил об эпидемии кори на Фиджи
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Здоровье
Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Футбол
«Десна» — «Динамо» Киев: победа за фаворитом?
В первом круге «Динамо» проиграло «Десне», но сумеют ли киевляне 15 декабря отомстить сопернику – ответ есть в нашем прогнозе.
Общество
Представительница Ямайки победила в конкурсе «Мисс мира»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх победила в международном конкурсе «Мисс мира — 2019».
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Анкара предложила США продать им системы противоракетной обороны ПРО Patriot, однако американская сторона пока не дала ответа, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Политика
Зеленский составил «формулу будущего» Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назвал пять составляющих «формулы будущего» Украины, среди которых установление мира, создание эффективных институтов и инвестиции.
Происшествия
Пьяный киевский полицейских вызвал на подмогу влиятельного генерала
В Киеве полицейские задержали предположительно пьяного сотрудника полиции, который обратился за помощью к своему влиятельному другу из киевской полиции.
Авто
Производство Lada Vesta SW Sport начнется в марте 2020 года
Производство спортивного универсала LADA Vesta SW Sport, который уже не раз видели на тестах, начнется в марте 2020 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Шоу-бизнес
Нюша стала жертвой травли из-за фото в развратном купальнике
Певица Нюша стала жертвой травли в Сети после публикации фотографии, на которой изображена в чересчур откровенном купальнике, оголяющем интимные места.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Чехии в матче Кубка первого Канала по буллитам со счетом 4:3, сообщает «Чемпионат».
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Футбол
ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу
Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Общество
Минфин отменит возможность обналичивать замороженные пенсии
Министерство финансов уберет из проекта новой накопительной пенсионной системы (ГПП) возможность обналичивать замороженные накопления.
Политика
Сибирские коммунисты потребовали отставки Путина
Иркутское отделение КПРФ потребовало отставки президента Владимира Путина и премьера правительства Дмитрия Медведева.
Авто
Минпромторг сдвинул сроки начала серийного производства Aurus
Минпромторг РФ сдвинул сроки начала серийного производства автомобилей Aurus с середины 2020-го на первый квартал 2021 года.