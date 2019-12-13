Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку. В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 25 октября.
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Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

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ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами

РИА Новости00:00

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русскомвчера в 12:48

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Вести.Финанс16:01

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ruвчера в 06:47

Будет ли Центробанк снова снижать ключевую ставку

Infox.ru11 декабря в 12:23
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В России прокомментировали заявление Киева о миротворцах в Донбассе

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Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
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В субботу, 14 декабря, переговоры по борьбе с изменением климата зашли в тупик, поскольку переговоры в ООН затянулись после окончания официального срока и конца им не видно.
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Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний Думенко объявил, что непризнанные Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) юридически ликвидированы.
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Зеленский ответил шуткой на стих Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1"ответил на шуточную реплику Владимира Путина о газе, произнесенную во время "нормандского саммита".
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Общество

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Газета.Ru 15:18
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Обычная газированная воды помогает переваривать пищу, натуральные молочные продукты полезнее их обезжиренных аналогов.
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РИА Новости вчера в 11:01
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Шесть автомобилей столкнулись на МКАД

ДТП произошло на 82-м километре МКАД с участием шести машин, в результате движение на трассе осложнено.
ТАСС 15:42
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В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»

В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
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Умерла актриса Екатерина Дурова

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Адвокат историка Соколова рассказал о новой версии защиты

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Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вышли в свет без обручальных колец.
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Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
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Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

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Загитова объяснила свое решение приостановить карьеру

Газета.Ru вчера в 16:24
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