Финансы
ТАССЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля
Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 3,1043 рубля, до 82,6346 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 04:44, Ашберн
Комментарии
Экономика
В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул
Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Финансы
Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро
Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Экономика
ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России
Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Космос
Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры
Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
Общество
В Ростове оштрафовали троих нарушителей режима самоизоляции
Советский районный суд Ростова накануне оштрафовал троих нарушителей режима самоизоляции, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиннко на своей странице в Instagram.
Экономика
X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России
X5 Retail Group (объединяет торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") пожаловалась на дефицит защитных масок в России.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число погибших растёт
Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Происшествия
В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП
Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.
Кино
Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Футбол
Уткин: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола
Короче говоря, кажется, Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола.
Общество
Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками
Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Происшествия
В Башкирии на ферме произошел крупный пожар
Уфа, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.
Происшествия
Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео
В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Общество
В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика
Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса кировчанка рассказала о двух неделях, проведённых в больнице
Уже позднее, в инфекционной больнице, коронавирусную инфекцию обнаружили и у меня.
Армия и оружие