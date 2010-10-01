Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 3,1043 рубля, до 82,6346 рубля.

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Экономика В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".

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Экономика ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.

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Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.

Происшествия В Башкирии на ферме произошел крупный пожар Уфа, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.

Происшествия Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.