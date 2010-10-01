Финансы

ТАССТАССЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

Банк России установил на 7 апреля официальный курс доллара на уровне 76,4074 рубля, что на 1,3251 рубля ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 3,1043 рубля, до 82,6346 рубля.
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 75,5 рубля

Банки.ру04:32

ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 апреля в размере 76,4074 руб., курс евро - 82,6346 руб

Финмаркет01:01

ЦБ снизил курс евро на 3 рубля

НТВвчера в 06:10

Банк России снизил официальные курсы доллара и евро

Москва 24вчера в 06:18

ЦБ снизил курс доллара на 7 апреля до 76,4074 рубля

ТАССвчера в 06:13

Центробанк опубликовал курс валют на 7 апреля

Телеканал 360°вчера в 07:41

Официальный курс евро на завтра снизился на 3 рубля

Говорит Москвавчера в 06:00
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Комментарии

Экономика

В ряде регионов могут повысить порог ипотеки для кредитных каникул

Российское правительство может увеличить максимальный размер ипотеки в некоторых регионах для оформления кредитных каникул, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 03:12
Общество

В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян

Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
REGNUM 03:38
Единоборства

Президент UFC не видит вины Хабиба в отказе от боя с Фергюсоном

Газета.Ru 02:50
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета 04:14
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

В России зарегистрировали 1154 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 1154 новых случая заражения коронавирусом.
Известия 03:32
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Выигрыш, по оценке ЦМАКП, относительно сценария "жесткий кризис" составит по ВВП 0,5-0,8% в 2020 году и по 0,1-0,3% в 2021 и 2022 годах, по безработице и реальным располагаемым доходам населения тоже довольно велик.
Российская газета 05 апреля в 07:23
Космос

Российский телескоп зафиксировал пробуждение черной дыры

Российский телескоп ART-XC орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» зафиксировал начало вспышки черной дыры 4U 1755-338.
ТК Звезда 05 апреля в 16:30
Общество

В Ростове оштрафовали троих нарушителей режима самоизоляции

Советский районный суд Ростова накануне оштрафовал троих нарушителей режима самоизоляции, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиннко на своей странице в Instagram.
Панорама Ростова-на-Дону 01:18
Экономика

X5 Retail Group заявила о дефиците масок в России

X5 Retail Group (объединяет торговые сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") пожаловалась на дефицит защитных масок в России.
Интерфакс 03:51
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Здоровье

Коронавирус на Украине: число погибших растёт

Общее число летальных случаев растёт: в стране скончались уже 38 человек, заразившихся коронавирусом.
Rusvesna.su вчера в 02:45
Происшествия

В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП

Автобус, который эвакуировал на родину украинцев, попал в аварию в Венгрии, восемь человек госпитализировали, сообщил во вторник заместитель главы Закарпатской областной государственной администрации Украины Игорь Шинкарюк.
РИА Новости 04:20
Кино

Названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции

Piter.tv 02:57
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Футбол

Уткин: Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола

Короче говоря, кажется, Артем Дзюба совершил первый каминг-аут в истории российского футбола.
ODDS.ru 02:43
Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

Правительство России опубликовало на своём сайте постановление, согласно которому продавать медицинские изделия, в том числе маски и перчатки, запрещено организациям, не имеющим лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.
RT на русском вчера в 06:18
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Происшествия

В Башкирии на ферме произошел крупный пожар

Уфа, 7 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Во время пожара на ферме в Башкирии погибли коровы, лошадь и свыше 200 бройлеров.
REGNUM 02:37
Происшествия

Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.
Рамблер 04:10
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
BFM.ru вчера в 15:51
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Общество

В МЧС посоветовали не использовать водку в качестве антисептика

Специалисты МЧС России посоветовали не использовать водку в качестве антисептика, а также компонента для приготовления дезинфицирующего состава.
Газета.Ru 01:59
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса кировчанка рассказала о двух неделях, проведённых в больнице

Уже позднее, в инфекционной больнице, коронавирусную инфекцию обнаружили и у меня.
Правительство Кировской области 03:34
Армия и оружие

Морпехи и армия США начали бороться с лишним весом боеприпасов

Популярная механика вчера в 23:15
Как работают Яндекс.Новости?
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