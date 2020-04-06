Финансы
ТАССКурс доллара опустился ниже 76 рублей
В свою очередь, курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41 мск. В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
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Комментарии
Общество
В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Политика
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
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Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
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Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Футбол
«Тоттенхэм» подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет военные сборы
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Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Экономика
Силуанов рассказал о новой реальности в экономике
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Кино
Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом
Шоу-бизнес
Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот
Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Экономика
В Тульской области утвердили меры поддержки для предпринимателей
В Тульской области утвердили перечень мер для поддержки экономики. Это необходимо в связи со сложившейся эпидобсановкой.
Футбол
У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать
82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
Общество
Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции
В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
Происшествия
В Курской области подростки чуть не убили приемную семью
Как рассказали в пресс-службе Горшеченского районного суда, все, кто находился дома, лишь по счастливой случайности остались живы.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Политика
ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии
Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.
Общество
В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный
Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
Общество
ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Общество
За сутки в России выявили 954 случая заражения коронавирусом
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 954 и составляет 6 343 человека в 80 регионах.
Общество
Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Армия и оружие
80 лет со дня первого полёта МиГ-1
5 апреля 1940 года состоялся первый полёт истребителя МиГ-1. Самолёт успешно прошёл государственные испытания.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.