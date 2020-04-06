Финансы

ТАССТАССКурс доллара опустился ниже 76 рублей

В свою очередь, курс евро снизился на 0,8% и находился на отметке 81,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 20:41 мск. В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
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Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
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Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
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Составлен портрет типичной жертвы коронавируса

Китайские медики опубликовали отчет, согласно которому стало известно, что самой уязвимой группой граждан в плане заражения вирусом COVID-19 является мужская часть населения в возрасте после 50 лет.
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Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
РИА Новости 12:00
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В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Льва Лещенко выписали из Коммунарки

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RT на русском 03 апреля в 14:53
Экономика

Силуанов рассказал о новой реальности в экономике

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что в экономике наступает этап "новой реальности", однако российские власти к этому готовы.
Газета.Ru 01:35
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Появился новый отрывок мультфильма по Mortal Kombat со Скорпионом

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Ольга Бузова продемонстрировала увеличившийся живот

Ольга Бузова опубликовала в соцсетях фотографию своего округлившегося живота. Подписчики были весьма удивлены и даже шокированы.
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Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

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РБК 13:53
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В Тульской области утвердили перечень мер для поддержки экономики. Это необходимо в связи со сложившейся эпидобсановкой.
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У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
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Александр Беглов потребовал жестко пресекать нарушения самоизоляции

В понедельник, 6 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов во время координационного совещания по обеспечению правопорядка в городе поручил усилить контроль за соблюдением режима самоизоляции горожанами, которые вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.
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В Курской области подростки чуть не убили приемную семью

Как рассказали в пресс-службе Горшеченского районного суда, все, кто находился дома, лишь по счастливой случайности остались живы.
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В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
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ООН не нашла доказательств причастности Дамаска к «инцидентам» в Сирии

Специальная комиссия ООН по расследованию инцидентов в Идлибе не нашла доказательств для того, чтобы окончательно возложить на Дамаск ответственность за удары по подконтрольным организации объектам.
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В Тамбове работающие пенсионеры старше 65 лет могут взять больничный

Работающие пожилые люди могут оформить себе больничный с 6 по 19 апреля и оставаться дома.
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Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
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За сутки в России выявили 954 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 954 и составляет 6 343 человека в 80 регионах.
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Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть

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Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
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