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ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 5 рублей

Центробанк (ЦБ) России снизил на завтра, 5 марта, официальный курс доллара до 105,81 руб./$ (на 5,94 руб. ниже).
Коммерсантъ
Согласно предоставленной Центробанком информации, официальный курс американской валюты потерял 1,81 рубля относительно предыдущего значения и составил 91,75 рубля.
Экономика сегодня
По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 181,32 коп., до 91,7457 руб.
Финансовая газета
Курсы валют начали резко расти после объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Официальный курс евро с 5 марта упал до 116,53 рубля
РИА Новости06:13
ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 5 рублей
Коммерсантъ05:55
ЦБ РФ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубля
ТАСС05:45
Центробанк снизил курс евро и доллара
Пенза-Пресс1 марта в 11:57
По итогам торгов на валютном рынке 1 марта курс рубля снизился
Финансовая газета1 марта в 10:06
Официальный курс доллара снизился на 1,8 рубля
Московский Комсомолец1 марта в 08:00
Центробанк РФ понизил курсы доллара и евро
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