КоммерсантъЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 5 рублейЦентробанк (ЦБ) России снизил на завтра, 5 марта, официальный курс доллара до 105,81 руб./$ (на 5,94 руб. ниже).КоммерсантъСогласно предоставленной Центробанком информации, официальный курс американской валюты потерял 1,81 рубля относительно предыдущего значения и составил 91,75 рубля.Экономика сегодняПо сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 181,32 коп., до 91,7457 руб.Финансовая газетаКурсы валют начали резко расти после объявленной Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине.КоммерсантъЧитать далееСвернутьЮгра-ТВЮгра-ТВStolica58.ruВечерняя МоскваПетрозаводск говоритInkazanФорпост Северо-ЗападПрофильМИР 24Подробнее о событииОфициальный курс евро с 5 марта упал до 116,53 рубляРИА Новости06:13ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро более чем на 5 рублейКоммерсантъ05:55ЦБ РФ понизил курс доллара на 5 марта до 105,81 рубляТАСС05:45Центробанк снизил курс евро и доллараПенза-Пресс1 марта в 11:57По итогам торгов на валютном рынке 1 марта курс рубля снизилсяФинансовая газета1 марта в 10:06Официальный курс доллара снизился на 1,8 рубляМосковский Комсомолец1 марта в 08:00Центробанк РФ понизил курсы доллара и евроВолгаПромЭксперт1 марта в 07:24Показать ещёОценить23Поделиться