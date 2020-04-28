Доллар подешевел на 88,12 копейки — до 73,6894 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на четверг, 30 апреля. Курс евро по сравнению с показателем на среду уменьшился на 72,61 копейки — до 80,0488 рубля.

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

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