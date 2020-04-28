Финансы
Экономика сегодняЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля
Доллар подешевел на 88,12 копейки — до 73,6894 рубля, согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на четверг, 30 апреля. Курс евро по сравнению с показателем на среду уменьшился на 72,61 копейки — до 80,0488 рубля.
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Пропуска для поездок на работу будут действовать в Москве по 4 мая, заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Собчак сбежала с эфира Соловьева во время его ругани с Кашиным
Ведущая Ксения Собчак сбежала с прямого эфира с Владимиром Соловьевым, во время его ругани с журналистом Олегом Кашиным.
Lenta.ru 18:42
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В Екатеринбурге уничтожили троих террористов
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REGNUM 22:13
Общество
В Хакасии выявили 22 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 29 апреля 2020, 10:52 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 03:52
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Улан-Удэ, 29 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В Бурятии за последние сутки выявили 26 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:09
Политика
Дума Иркутска выберет мэра города 30 апреля
Сегодня, 30 апреля, Дума выберет мэра города Иркутска. Решение о том, кто займет должность мэра, депутаты примут в ходе тайного голосования.
Иркутск Сегодня 21:20
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости 15:15
Общество
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Коммерсантъ 13:13
Общество
«Аэрофлот» собирается возвращать деньги за отмененные рейсы ваучерами
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RT на русском вчера в 12:11
Здоровье
Сингапурские ученые уточнили, когда пандемия в России пойдет на спад
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Свободная Пресса вчера в 13:55
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Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Здоровье
Уровень заболеваемости ОРВИ в Кузбассе резко снизился
«Интенсивный показатель составил 18,9% на 10 тыс. населения, что ниже эпидемиологического порога на 71,9%. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога зафиксирован во всех индикаторных группах населения», — уточнили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
ВашГород.ру 22:53
Общество
В ГД внесли законопроект о штрафах за езду без пропусков
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому предусматривает штраф в размере до пяти тысяч рублей за езду на автомобиле без специального пропуска.
9111.ru 04:55
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправляла танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные обозреватели американского журнала The National Interest рассказали, зачем русским понадобилось отправлять свои новейшие танки Т-14 «Армата» в Сирию.
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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%
По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Политика
Армия Хафтара приостановила боевые действия
Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, осаждающие столицу страны Триполи, заявили в среду, что договорились о гуманитарной паузе в боевых действиях во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Коммерсантъ 17:49
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Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка
Осуждена бывший вице-президент Внешпромбанка Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю президента Внешпромбанка (ВПБ) Екатерине Глушаковой.
Коммерсантъ вчера в 11:39
Армия и оружие
В российской армии за сутки коронавирус выкосил 238 человек
Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщает о том, что по данным на 29 апреля 2020 года, в Вооружённых силах выявлено 238 новым случаев инфицирования, большинство из которых, как ни странно, в войсках.
Avia.pro 21:18
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Первый зараженный коронавирусом скончался в Приамурье
По словам мэра Тынды, весь подъезд, где проживали зараженные коронавирусной инфекцией, находится на изоляции.
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Происшествия
Задержан бывший заместитель губернатора Курганской области
В Курганской области задержан бывший первый заместитель губернатора Зауралья Сергей Пугин.
REGNUM 10:46
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета 19:25
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Здоровье
В Минздраве заявили о росте числа заразившихся коронавирусом медиков
Количество заразившихся коронавирусом медицинских работников в России растёт, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
RT на русском 08:58