Экономика
Газета.RuЦБ снизил прогноз годовой инфляции
Уточняется, что годовая инфляция на 21 октября составляет около 3,8%. В релизе ЦБ также заявляется, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Армия и оружие
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Политика
Сына продюсера Роднянского назначили советником премьера Украины
Сын основателя телеканала "1+1", в 2015 году выпустившего сериал "Слуга народа"с Владимиром Зеленским в главной роли, Александра Роднянского назначен главным экономическим советником кабмина Украины.
Московский Комсомолец 15:30
Политика
КПРФ предложила вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Известия 08:02
Финансы
Орешкин считает, что России нельзя снижать ключевую ставку ниже 3%
Министр экономического развития поддерживает более агрессивное снижение Банком России ключевой ставки на 50 базисных пунктов до 6,5%.
ТАСС 15:09
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Наука
Найден простой и экологичный способ производства перекиси водорода
Новый процесс получения перекиси водорода, разработанный инженерами-химиками MIT, однажды может быть использован для создания портативных устройств, использующих воду, воздух и электричество для её производства там, где она необходима.
Машины и Механизмы 03:52
Экономика
Tesla обошла GM, вновь став самым дорогим автопроизводителем США
REUTERS / Kim Hong-Ji При стоимости акции $298 рыночная капитализация Tesla выросла до $53 млрд, превысив рыночную стоимость General Motors, составляющую $51 млрд, что сделало её самой дорогой автомобильной компанией США.
3DNews 06:26
Общество
Суд Амстердама арестовал 100% акций дочерней компании «Газпрома»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Окружной суд Амстердама заблокировал 100% акций компании "Южного потока", дочерней компании "Газпрома", которая занимается строительством "Турецкого потока".
Газета.Ru 09:49
Музыка
Селена Гомес спела про Джастина Бибера
Певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который, по мнению поклонников, посвящен ее расставанию с Джастином Бибером.
Аргументы недели 16:05
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Фигуранта «дела 27 июля» Баршая отправили на проверку вменяемости
Фигурант "дела 27 июля" Андрей Баршай, обвиняемый в нападении на сотрудника правоохранительных органов на несогласованней летней акции в Москве, направлен на психиатрическую экспертизу, сообщила в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Светлана Байтурина.
Интерфакс 16:03
Авто
Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Автоновости дня 01:35
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Вести.Ru 16:01
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников назначен заместителем министра промышленности и торговли.
РБК 14:54
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 15:28
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой в розовой карете «оторвались от папарацци»
За кадром Максим Галкин интересуется у детей куда они так спешат, на что дети отвечают, что «они успешно оторвались о папарацци».
Privet-Rostov.ru 12:32
Авто
Шанхайский завод Tesla досрочно запустил пробное производство
В известной компании Tesla отчитались о досрочном пуске производственных мощностей на шанхайской промплощадке в КНР.
Car.ru 05:38
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29