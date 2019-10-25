Экономика
Газета.RuЦБ снизил прогноз годовой инфляции
Уточняется, что годовая инфляция на 21 октября составляет около 3,8%. В релизе ЦБ также заявляется, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось.
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ЦБ РФ отмечает продолжение роста кредитования реального сектора
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:48
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Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье
Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
Интерфакс вчера в 17:51
Здоровье
В Тюменской области продолжается борьба с гаффской болезнью
Стоит отметить, что в областной клинической больнице №1 в Тюмени продолжается лечение десяти пациентов.
ФедералПресс 00:13
Финансы
Риск российского дефолта упал до минимума за 12 лет
Кредитный риск России упал до минимума докризисного 2007 года и составил 74 пункта, что свидетельствует об уменьшении риска российского дефолта.
Москва 24 вчера в 06:43
Политика
Марию Бутину освободили из американской тюрьмы
Бутина частично признала вину, ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Сегодня Бутина должна вылететь в Россию.
Эхо Москвы вчера в 09:59
Гаджеты
«Связной» запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны
Называется она "Кладбище домашних телефонов", а ее суть заключается в том, что абсолютно каждый посетитель магазина "Связной" получит возможность обменять сданный стационарный домашний телефон на персональную скидку на покупку нового смартфона.
Ferra вчера в 11:40
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
Около 50 россиянок с детьми, которых задержали в Сирии из-за связей с террористической организацией "Исламское государство", пропали из лагеря заключенных.
Газета.Ru вчера в 23:28
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru 24 октября в 18:43
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru вчера в 02:18
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ 00:39
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания вчера в 14:08
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Министр обороны Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии заявил, что страны Запада ведут масштабную информационную кампанию с целью ухудшить отношения России и Белоруссии.
Pravda.Ru вчера в 08:36
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 24 октября в 05:58
Политика
Мисс Украина рассказала о том, кому принадлежит Крым
Девушка рассказала о любимых местах на полуострове Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша рассказала о том, кому на самом деле принадлежит Крым, сообщают "Известия".
АМИТЕЛ вчера в 21:31
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 24 октября в 07:17
Музыка
Певица Анна Калашникова раскрыла секрет Ольги Бузовой
Глас Народа 24 октября в 05:19
Шоу-бизнес
Мосгорсуд признал законным решение по иску «Русфонда» к семье Фриске
РЕН ТВ вчера в 07:11
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК вчера в 15:54
Общество
В Макгрегора бросили бутылку на тренировке в Москве
Sportbox.RU вчера в 11:05
Хоккей
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».
RT на русском 01:16
Экономика
Орешкин назвал предел снижения ключевой ставки ЦБ
Ранее в пятницу Центробанк снизил ключевую ставку с 7% до 6,5%. Предыдущее снижение произошло 6 сентября.
Известия вчера в 23:13
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
АиФ Урал вчера в 07:59
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной
Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
Российская газета вчера в 20:11
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru 24 октября в 06:35
Армия и оружие
Сирийская армия начала штурмовать боевиков в Латакии и Идлибе
Avia.pro вчера в 22:24
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru вчера в 15:33