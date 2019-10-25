Финансы

РИА НовостиРИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Эльвира Набиуллина
Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.
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