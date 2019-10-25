Финансы
РИА НовостиБанк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
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Мы видим, что инфляция оказалась ниже прогнозируемого уровня и продолжает падать. Темпы роста экономики остаются сдержанными, но теперь мы можем действовать более решительно.
— Эльвира Набиуллина, российский политикГлобалМСК.ру вчера в 17:42
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регулятора, в случае развития ситуации в соответствии с данным прогнозом ЦБ РФ оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки.Областная газетавчера в 06:52
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Шоу-бизнес
Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной
OAnews 24 октября в 15:00
Технологии
Миллионы пользователей Android подверглись хакерской атаке
Программы были загружены миллионами пользователей, сообщили в антивирусной компании ESET.
UfacityNews.ru 00:36
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости 23 октября в 12:21
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Общество
Бутину перевели в бизнес-класс в самолете
REGNUM вчера в 19:37
Единоборства
Макгрегор заявил о желании жить в Москве
RT на русском вчера в 14:55
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали детали полета Ту-160 над Индийским океаном
В российском военном ведомстве отметили, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
ТК Звезда 01:00
Экономика
Судебных приставов ограничат в праве списывать деньги со счетов
В законодательство в ближайшее время могут быть внесены поправки, которые ограничат право судебных приставов списывать деньги со всех счетов должника в счет погашения долга.
Дума ТВ вчера в 06:28
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Происшествия
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 00:20
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12
Количество пострадавших в результате пожара в кафе в Улан-Удэ, который возник из-за взрыва бытового газа, увеличилось до 12 человек.
ТАСС вчера в 23:06
Футбол
В Греции утверждают, что Жаба может перейти в «Спартак»
Бразильский нападающий ПАОК Лео Жаба, ранее выступавший за «Ахмат», может перейти в «Спартак», информирует sport24.gr.
Спорт-Экспресс 03:55
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Футбол
Во второй Бундеслиге судья назначил пенальти за фол запасного игрока
Во время матча 11-го тура второй немецкой Бундеслиги между «Хольштайном» и «Бохумом» (2:1) произошел необычный эпизод.
Бомбардир.ру 03:36
Происшествия
Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
RT на русском вчера в 11:10
Кино
Названа актриса, которая заменит Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 24 октября в 04:21
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Хоккей
Канадский хоккеист: жизнь в России была адом, но платили хорошо
Впечатления о российском этапе своей спортивной карьеры рассказал канадский хоккеист Брент Сопел 24 октября в беседе на североамериканском подкасте Spittin Chiclets.
Красная весна 03:11