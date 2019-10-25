Экономика
РосбалтЦБ РФ пересмотрел прогноз по инфляции
Банк России скорректировал прогноз годовой инфляции по итогам текущего года, понизив оценку с 4—4,5% до 3,2—3,7%, следует из сообщения регулятора. Ранее сегодня совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5% годовых.
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ЦБ РФ отмечает продолжение роста кредитования реального сектора
Будущее России. Национальные проекты06:48
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Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили вопросы безопасности в Сирии
Глава Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов переговорил с турецким коллегой, генералом Яшаром Гюлером, о чем сообщают «Известия» со ссылкой на ТАСС.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Происшествия
Раскрыта личность устроившего бойню в Забайкалье солдата
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства восьми военнослужащих в войсковой части в Забайкалье, сообщается на сайте ведомства.
Общество
«Нафтогаз» заявил об аресте судом Амстердама акций «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама арестовал 100% акций «дочки» «Газпрома» South Stream Transport BV, которая строит морскую часть газопровода «Турецкий поток».
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Кино
Съемки «Отряда самоубийц» Дэвида Эйра: Пробы грима Харли Квинн
Режиссер первого «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр опубликовал в Instagram пробы грима Харли Квинн в исполнении Марго Робби.
Происшествия
Два пешехода погибли в результате ДТП в центре Саратова
От сильного удара автомобиль Kia отбросило на двух пешеходов, женщин 1951 и 1952 годов рождения.
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Общество
Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи
Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Армия и оружие
Два военных корабля НАТО вошли в грузинский порт Батуми
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Политика
В Симферополе назначен глава администрации
Как сообщалось, 30 сентября горсовет Симферополя удовлетворил заявление Натальи Маленко об отставке с поста главы администрации.
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве
Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Здоровье
Причины появления камней в почках назвали врачи
Исследователи провели ряд опытов и смогли выяснить причину, по которой в человеческих почках появляются отложения, так называемые камни.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Экономика
ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий
Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
Армия и оружие
Турция и РФ приблизились к заключению соглашения на поставку Су-35
1 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что российские многоцелевые истребители Су-35 и пятого поколения Су-57 могут реально заинтересовать Турцию, решение об их приобретении — за Анкарой.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Шоу-бизнес
Бородина опровергла наличие тайной сестры
Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.