Экономика

РосбалтРосбалтЦБ РФ пересмотрел прогноз по инфляции

Банк России скорректировал прогноз годовой инфляции по итогам текущего года, понизив оценку с 4—4,5% до 3,2—3,7%, следует из сообщения регулятора. Ранее сегодня совет директоров Центробанка РФ снизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов до 6,5% годовых.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:29, Ашберн
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В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
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Huawei не намерена выпускать электрические автомобили

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Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
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Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
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ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

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