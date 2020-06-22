с чего всё началось

Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.

Общество Умер артист балета Николай Фадеечев Советский и российский артист балета, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался на 88-м году жизни, сообщил в Facebook балетмейстер Валерий Лагунов.

Шоу-бизнес Гарик Харламов разводится с Кристиной Асмус Харламов попросил прессу в этот «непростой период для всех» не беспокоить его, Кристину и всех близких супругов. 915

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 20

Общество У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев. 5

Общество Таганрожцы смогут бесплатно пройти тестирование на антитела к COVID-19 Сдать бесплатно кровь на антитела к коронавирусу смогут также жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска и Каменска-Шахтинского Запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде. 1

Здоровье После выписки из больниц россияне продолжат лечение теми же лекарствами Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что благодаря корректировкам в лекарственном обеспечении пациентам будет позволено продолжать лечение на дому теми же препаратами, которые применялись в стационаре. 1

Экономика В России планируют увеличить пенсии по старости Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля. 2,4K

Происшествия Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании. 22

Общество American Conservative: в США теперь можно быть или антирасистом, или расистом Исследователь расизма Ибрам Кенди считает, что теперь в США можно быть либо антирасистом, либо расистом, но уже нельзя быть просто "не расистом".

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 440

Политика МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 583

Общество Из Германии в Россию отправился новый груз с ядерными отходами В конце прошлого года экоактивисты говорили, что в ближайшие несколько лет в Россию из Германии вывезут еще порядка 12 тысяч тонн урановых хвостов. 1

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 6