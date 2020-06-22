с чего всё началось

Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.

Общество Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года. 801

Политика Экс-министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала "112 Украина".

Кино Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.

Экономика В Правительстве выделят еще 23 миллиарда на поддержку МСП «Правительство продолжает поддерживать предпринимателей, которые сохранили не менее 90% работников, на субсидии для них ранее уже направляли из резервного фонда более 81 млрд рублей, сейчас выделим свыше 23 млрд рублей», — рассказал премьер – министр России Михаил Мишустин. 13

Технологии Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. 8

Происшествия Минэкологии Якутии: На территории республики принимаются меры по тушению 9 лесных пожаров Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда зарегистрировано 187 лесных пожаров общей площадью 446 391,76 га, из них на активно охраняемой территории лесного фонда 75 лесных пожаров на площади 5 559,76 га.

Спорт На Пушистом этим летом не будет ни «Крыльев», ни «Рубежа», ни гряземеса Сахалинский центр технических видов спорта (ЦТВС) и общественная организация "Крылья Сахалина" летом 2020 года не планируют проводить традиционные масштабные мероприятия на аэродроме Пушистый близ Корсакова.

Культура Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет. 274

Гаджеты Началось производство флагманского процессора Snapdragon 875 Тайваньская компания TSMC начала массовое производство нового флагманского процессора Snapdragon 875 по заказу американского процессорного гиганта Qualcomm.

Технологии В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС В компьютерной игре Minecraft воссоздали копию Чернобыльской АЭС. Автром выступил игрок под ником Janisko, сообщает сайт 3dnews.ru. 25

Политика Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России. 85

Происшествия Ночь на севшем на мель катере провели мужчина с ребенком в ЕАО Мужчина с семилетним ребёнком провели ночь на воде, прежде чем позвонить спасателям, сообщили ИА ЕАОМеdіа в МЧС ЕАО.