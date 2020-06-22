с чего всё началось

Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.

Экономика В России хотят увеличить размер пенсии по старости Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей). 801

Происшествия Двух забайкальцев задержали за убийство подростка Следователи задержали двоих жителей села Бады Хилокского района по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, который пропал без вести 21 июня.

Общество Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes. 42

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 1K

Общество Москва переходит к новому этапу снятия ограничений Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений. 1K

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