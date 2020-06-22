Финансы
News.ruЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам
Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
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Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
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Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
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Daimler и BMW приостановили совместную разработку беспилотников
Немецкие автоконцерны Daimler и BMW объявили о завершении совместной работы над технологиями для беспилотных автомобилей.
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ЦЕРН хочет построить 100-километровый суперколлайдер
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Здоровье
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Президент Владимир Путин отметил особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм волгоградских медиков, проявленные в период борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Адвокат обвиняемого по делу MH17 заявил о фабрикации доказательств
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