с чего всё началось

В ЦБ отметили, что шкалу коэффициентов риска по ипотечным кредитам скорректируют с учетом «результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования».

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