Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам

В ЦБ отметили, что шкалу коэффициентов риска по ипотечным кредитам скорректируют с учетом «результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования».
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал
 проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.
Коммерсантъвчера в 14:22

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Ипотеке развяжут риски

Коммерсантъвчера в 14:22

ЦБ даст банкам послабления на 300 млрд руб. при выдаче ипотеки

РБКвчера в 10:34

ЦБ хочет смягчить регулирование выдачи ипотеки

РИА Новостивчера в 09:26

ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки

Вести.Ruвчера в 10:03

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке для расширения потенциала выдачи кредитов

АК&Мвчера в 09:47

ЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам

News.ruвчера в 10:15

Выдача ипотеки в РНКБ за пять месяцев удвоилась вопреки режиму самоизоляции

Банки.рувчера в 04:48
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

RT на русском вчера в 11:53
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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
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Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
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Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily вчера в 08:38
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Политика

Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»

Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
Lenta.ru вчера в 06:08
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Происшествия

В Кемерове в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека

RuNews24.ru 02:20
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru вчера в 07:00
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Шоу-бизнес

Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца

В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ вчера в 04:02
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Общество

В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Газета.Ru 02:18
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Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
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Общество

Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
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Экономика

На Украине попросили выделить еще свыше $160 млн на «стену» с Россией

Госпогранслужба Украины попросила кабмин выделить на строительство "стены" с Россией еще $168,7 млн (ранее было выделено $63,7 млн).
Газета.Ru вчера в 18:31
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Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова намекнула на беременность

Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
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Экономика

ВТБ снизит ставку по ипотеке для семей с детьми

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. После запуска госпрограммы крупные банки принялись улучшать собственные ипотечные программы.
Ведомости вчера в 04:29
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
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Экономика

«Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за ₽160 млрд

РБК 01:00
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Финансы

Власти России увеличат размер маткапитала на первого ребенка

В целом, в 2021 году маткапитал на первого ребенка составит 485 282 рублей, на второго - 641 282 рубля.
Московский Комсомолец 02:42
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни

Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
5
Политика

В парламентских выборах в Сербии победили Вучич и его однопартийцы

Общественная служба новостей 21 июня в 16:21
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Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-директора лагеря, где погибли дети

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре отправил под домашний арест Максима Кузнецова, бывшего директора лагеря "Холдоми", где в прошлом году из-за пожара погибли дети.
Российская газета вчера в 23:30
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Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
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Общество

В Югре за сутки выявили 319 случаев заражения коронавирусом

Ханты-Мансийск, 23 июня 2020, 08:44 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:44
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Армия и оружие

Пушилин напомнил Зеленскому о способности ДНР уничтожать позиции ВСУ в ответ на обстрелы

Денис Пушилин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Аргументы недели 02:26
Кино

Скончался режиссер Джоэл Шумахер

Слово и Дело вчера в 14:01
1
Армия и оружие

США перебросят в Польшу две тысячи солдат

ТАСС США перебазируют в Польшу две тысячи военнослужащих. Изначально предполагалось, что туда отправится тысяча американских военных.
РЕН ТВ 02:09
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Общество

Роскачество рассказало о проверке куриного филе

RT на русском 02:32
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