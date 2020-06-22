Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России снизит коэффициенты риска по ипотеке

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал
 проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.
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