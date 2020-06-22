с чего всё началось

Банк России снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам, это позволит высвободить капитал банков по действующим кредитам на 300 млрд рублей.

Космос Лучшее за день. 22 июня Включение гамильтоновой динамики избавило нейросеть от «слепоты к хаосу» — неспособности предсказывать или реагировать на беспорядок в системе.

Общество В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News. 29

Общество В Волгоградской области меняется режим безопасного поведения Волгоград, 23 июня 2020, 09:38 — REGNUM Изменения в режиме безопасного поведения вступают в силу с 23 июня в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб. 52

Происшествия Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. 142

Политика Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости". 4,8K

Политика Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. 991

Баскетбол Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Здоровье В Челябинской области подтверждены 182 новых случая коронавируса По информации на утро 23 июня, в регионе подтверждены 6 480 случаев заболевания COVID-19 – 182 новых ко вчерашнему дню. 1

Общество Глава Росстата объяснил расхождение в данных о смертности от COVID-19 Руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19. 38

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 280

Шоу-бизнес Ольга Бузова намекнула на беременность Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка. 16

Общество Жителям европейской части России обещают жаркие выходные Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны ожидается аномальная жара. 219

Армия и оружие На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске. 3,2K