с чего всё началось

Уточняется, что на новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке будут влиять два фактора – показатель «кредит/залог» и показатель долговой нагрузки. Ранее сообщалось, что Сбербанк понизил первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой в 6,4% до 15% вместо 20%, как было ранее.

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Хоккей КХЛ просит Минспорт помочь вернуть легионеров в Россию Континентальная хоккейная лига (КХЛ) направила в Министерство спорта России списки иностранных игроков и тренеров, которые на данный момент находятся за границей.

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Футбол «Уфа» продолжит подготовку к игре со «Спартаком» после тестов футболистов Футбольный клуб "Уфа" в среду в плановом режиме продолжит подготовку к матчу 24-го тура чемпионата России с московским "Спартаком", если все тесты на коронавирус дадут отрицательный результат, сообщил РИА Новости генеральный директор клуба Шамиль Газизов.