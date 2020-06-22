Финансы

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам

Уточняется, что на новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке будут влиять два фактора – показатель «кредит/залог» и показатель долговой нагрузки. Ранее сообщалось, что Сбербанк понизил первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой в 6,4% до 15% вместо 20%, как было ранее.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал
 проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.
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Глава ЦБ: банки смогут направить 300 млрд рублей на расширение кредитования

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РИА Новостивчера в 09:26

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Банк России снизит коэффициенты риска по ипотеке для расширения потенциала выдачи кредитов

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Банк России снизит риски по ипотеке. Что это значит для заемщиков

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