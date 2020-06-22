Финансы
Аргументы и ФактыЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам
Уточняется, что на новую шкалу коэффициентов риска по ипотеке будут влиять два фактора – показатель «кредит/залог» и показатель долговой нагрузки. Ранее сообщалось, что Сбербанк понизил первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой в 6,4% до 15% вместо 20%, как было ранее.
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
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Глава ЦБ: банки смогут направить 300 млрд рублей на расширение кредитования
Парламентская газета06:14
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