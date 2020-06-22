Финансы
News.ruЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам
Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 07:28, Ашберн
Политика
Путин выступит с телеобращением к россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:31
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета вчера в 11:17
Экономика
Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей
Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года.
Вести.Ru 05:10
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Экономика
Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей
За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей.
Российская газета 07:05
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Общество
У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание
У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.
Коммерсантъ 06:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере
Известная телеведущая Лера Кудрявцева вместе с мужем хоккеистом Игорем Макаровым воспитывает маленькую дочь.
Летидор вчера в 05:55
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Происшествия
Дети могут быть под перекрытиями обрушившегося в Петербурге дома
Собеседник агентства отметил, что на данный момент неизвестно, находились ли дети в момент обрушения в доме или нет.
Интерфакс 07:07
Общество
Роскачество рассказало о проверке куриного филе
RT на русском 02:32
Спорт
Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.
Pravda.Ru 07:25
Армия и оружие
РЭБ «Нептуну» не страшен: в Киеве обвиняют Россию в попытке воздействия на новую ПКР
Россия пыталась сорвать финальные испытания украинской противокорабельной ракеты "Нептун", применив системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Военное обозрение 07:22
Общество
Россияне смогут получить новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Представители Совета Федерации направили в правительство предложение о расширении единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
Живая Кубань 01:50
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru вчера в 03:04
Футбол
Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА
П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия.
МонаВиста вчера в 13:49
Общество
Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло
В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации.
RT на русском 06:23
Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы
Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН.
Российская газета 07:04
Шоу-бизнес
51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии
Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.
Политическая Экспертиза 07:23
Авто
В России снова подорожали автомобили Hyundai
Автомобили марки Hyundai в России в очередной раз выросли в цене. При старых прайсах остался только спортивный хэтчбек i30N.
CarsWeek.ru 21 июня в 02:54
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Политика
Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов
Заранее же было известно, что в центре внимания сторон - судьба Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика
Памфилова заявила о 70 обращениях о принуждении к голосованию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 70 обращений о принуждении к голосованию по поправкам к Конституции, которые предложил президент страны Владимир Путин.
Известия 05:32
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com 06:05
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05