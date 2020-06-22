с чего всё началось

Банк России установит коэффициенты в диапазоне от 20% до 100%, передаёт ТАСС. Внедрение новой шкалы коэффициентов риска позволит высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам, — цитирует агентство заявление ЦБ.

Политика Путин выступит с телеобращением к россиянам Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с телеобращением к россиянам 23 июня, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2,1K

Экономика Средняя зарплата в России вырастет на 10 тысяч рублей Средняя зарплата в России по прогнозам вырастет за 3 года на 10 тысяч рублей — с ожидаемых 47,531 тысячи рубля в 2020 году до 57,675 тысячи рублей в 2023 году, сообщается в проекте бюджета Фонда социального страхования на ближайшие три года. 7

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 306

Экономика Объем кибермошенничества в РФ с начала года составил 1,6 млрд рублей За пять месяцев этого года Центробанк зафиксировал около 165 тысяч мошеннических операций с использованием электронных средств платежа на сумму 1,6 млрд рублей.

Общество Forbes обновил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики. 473

Общество У Майкла Калви нашли онкологическое заболевание У основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, который находится под домашним арестом с февраля 2019 года, обнаружили онкологическое заболевание, заявил его адвокат Тимофей Гриднев. 7

Происшествия Дети могут быть под перекрытиями обрушившегося в Петербурге дома Собеседник агентства отметил, что на данный момент неизвестно, находились ли дети в момент обрушения в доме или нет.

Спорт Ласицкене, Шубенков и Сидорова обратились к Путину Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации с ВФЛА.

Политика Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина. 2,2K

Футбол Тренер Виктор Гончаренко покинет ЦСКА П словам футбольного эксперта, Гончаренко нашел правильное время, чтобы покинуть ЦСКА. Он видит, что команда не реагирует на его действия. 6

Общество Умер бывший российский сенатор Евгений Тарло В возрасте 62 лет умер Евгений Тарло, вице-президент Федерального союза адвокатов России, бывший член Совета Федерации. 58

Происшествия СК возбудил дело по факту гибели ученой на дне моря у Анапы Краснодарский следственный отдел на транспорте ММСУТ СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, после гибели младшего научного сотрудника Южного отделения Института океанологии имени Ширшова РАН. 1

Шоу-бизнес 51-летняя жена Газманова разделась ради откровенной фотосессии Супруга музыканта Олега Газманова Марина поделилась с подписчиками кадрами с эротической фотосессии, чем вызвала бурное обсуждение ее фигуры в комментариях.

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Политика Россия и США обсуждали в Вене продление ДСНВ в течение 10 часов Заранее же было известно, что в центре внимания сторон - судьба Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), действие которого истекает в феврале 2021 года. 33