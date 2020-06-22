Финансы
Аргументы и ФактыЦБ снизит коэффициенты риска по ипотечным кредитам
В ЦБ отметили, что шкалу коэффициентов риска по ипотечным кредитам скорректируют с учетом «результатов наблюдения исторического уровня потерь в российском банковском секторе на основании данных российского рынка ипотечного кредитования».
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с чего всё началось
В понедельник 22 июня Банк России опубликовал проект положения, которым планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой.Коммерсантъвчера в 14:22
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Daily Mail рассказал о паранормальном оружии Пентагона против России
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ПолитРоссия вчера в 06:00
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Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM вчера в 10:38
Политика
Трамп обвинил Обаму в государственной измене
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в государственной измене.
News.ru вчера в 23:33
Общество
В Свердловской области продлили меры по коронавирусу
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram сообщил, что ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, продлены до 29 июня.
Газета.Ru вчера в 14:11
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском вчера в 16:01
Экономика
СМИ назвали подрядчика, который достроит «Силу Сибири»
Ранее СМИ сообщали, что газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года при участии президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
REGNUM 01:17
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру 21 июня в 15:26
Здоровье
Онколог рассказала предвестниках рака, появляющихся на коже
О вероятности развития рака может свидетельствовать образование кондилом на теле.
Online47.ru 00:25
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции
"Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлен до 30 июня включительно", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика
Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области
Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
RT на русском вчера в 23:14
Общество
В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки
Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в понедельник в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
Экономика
В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19.
РБК вчера в 07:42
Армия и оружие
Названы способности российского боевого лазера «Пересвет»
Shraibikus News вчера в 15:42
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Космос
Создан сайт, посвященный деревянному судостроению Поморья
Sudostroenie.info вчера в 04:59
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост вчера в 10:10
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 05:27
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни
Главврач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям «России 1» как доктор Мясников, рассказал о вреде «слишком здорового» образа жизни.
Lenta.ru вчера в 13:30
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Политика
США прекратят выдачу рабочих виз до конца 2020 года
Соединенные Штаты прекратят выдачу некоторых категорий неиммиграционных рабочих виз до конца 2020 года, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Газета.Ru вчера в 15:47
Здоровье
Коронавирус провел подкат под украинский футбол
Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
Коммерсантъ вчера в 08:42
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все популярные у российских путешественников туристические направления внутри страны, закрывавшиеся из-за пандемии коронавируса, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов.
Газета.Ru вчера в 11:39
Общество
Аномальная жара надвигается на европейскую часть России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
ТАСС вчера в 22:06
Здоровье
Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19
Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
РБК 00:00
Общество
В рейтинге лучших российских вузов по версии Forbes сменился лидер
Первое место в третьем по счету рейтинге ста лучших российских вузов впервые заняла Высшая школа экономики.
Forbes 01:00
Политика
Болтон рассказал, почему нельзя оставлять Трампа наедине с Путиным
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что российский президент Владимир Путин четко представляет себе национальные интересы Москвы.
Профиль 01:15
Политика
МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46