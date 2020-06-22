с чего всё началось

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Экономика В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. 45

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