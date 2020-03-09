Финансы

Телеканал 360°Телеканал 360°ЦБ снова продал рекордное количество валюты для поддержки рубля

Центробанк поддерживает рубль, продавая иностранную валюту. В понедельник сумма равнялась 16,8 миллиарда рублей. На следующий день рекорд обновился и составил 19,2 миллиарда.
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с чего всё началось
Центробанк в третий раз за неделю обновил рекорд продажи валюты на внутреннем рынке — 22 апреля регулятор провел операции с расчетом 23 апреля на сумму 23 млрд руб. (более $300 млн), следует из данных на сайте
 Банка России.
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