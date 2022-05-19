КоммерсантъЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евроБанки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.КоммерсантъСогласно заявлению Центробанка, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.Lenta.ruРазрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.Вечерняя МоскваЦентробанк в марте ограничил валютные переводы за границу.URA.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowAllNW.ruСпортивные советыРамблерИА ЯСИАТелеканал 360°ИзвестияRTVIОбластная газетаАбзацNewsler.ruВся ТверьKonkurent.ruНовые ИзвестияВечерняя МоскваCT newsРосбалтPublic OpinionTvtver.ruFrank MediaГазета.RuРБК ИнвестицииРусская ПланетаБизнес журналПодробнее о событииЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евроВедомостивчера в 12:01ЦБ отменил ограничения на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евроРИА Новостивчера в 11:46ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением долларов и евроТАССвчера в 11:04ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евроРБКвчера в 11:37Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютойГлас Народавчера в 11:02ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евроКоммерсантъвчера в 11:02ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евроRT на русскомвчера в 11:20Показать ещёОценить2,1KПоделиться