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ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.
Коммерсантъ
Согласно заявлению
 Центробанка, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.
Lenta.ru
Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.
Вечерняя Москва
Центробанк в марте ограничил валютные переводы за границу.
URA.Ru

Подробнее о событии

ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро
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ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением долларов и евро
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ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
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