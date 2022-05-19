КоммерсантъЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евроБанки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.КоммерсантъСогласно заявлению Центробанка, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.Lenta.ruРазрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.Вечерняя МоскваЦентробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.РИА НовостиЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРамблерСпортивные советыNewsler.ruRTVIИА ЯСИАAllNW.ruFrank MediaОбластная газетаТК ЗвездаИзвестияЦентральная Служба НовостейНовые ИзвестияРадио Комсомольская правда66.ruPublic OpinionРЕН ТВReadovka NewsФорпост Северо-ЗападСобака.ruRT на русскомАбзацНародные новостиПодробнее о событииЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений с 20 мая, кроме долларов и евроРИА Новости11:46ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евроРБК11:37Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, кроме долларов и евроРоссийская газета11:01Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютойГлас Народа11:02ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евроКоммерсантъ11:02ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением долларов и евроТАСС11:04ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евроRT на русском11:20Показать ещёОценить1,1KПоделиться