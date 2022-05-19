Будьте в Плюсе

ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.
Коммерсантъ
Согласно заявлению
 Центробанка, к приобретению будут доступны любые валюты, за исключением долларов и евро.
Lenta.ru
Разрешить продажу валюты в регуляторе решили из-за наличия у российских банков остатков иностранных банкнот, говорится в сообщении.
Вечерняя Москва
Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.
РИА Новости

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам продавать валюту без ограничений с 20 мая, кроме долларов и евро
РИА Новости11:46
ЦБ разрешил продавать валюту без ограничений, кроме долларов и евро
РБК11:37
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой, кроме долларов и евро
Российская газета11:01
Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой
Глас Народа11:02
ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро
Коммерсантъ11:02
ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением долларов и евро
ТАСС11:04
ЦБ разрешил банкам с 20 мая продавать гражданам любую валюту, кроме долларов США и евро
RT на русском11:20

Интересное

Глава Генштаба России и председатель Комитета начальников штабов ВС США провели переговоры

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марком Милли.
RT на русском11:31

Рогозин заявил о способности ракеты «Сармат» снести половину враждебного РФ континента

Одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» может уничтожить половину берега континента, который Россия посчитает враждебным.
Lenta.ru10:53

Надежда Бабкина раскритиковала покинувшую Россию Аллу Пугачеву

Несколько месяцев назад 73-летняя артистка Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин покинули Россию. Семья вместе с детьми живет в Израиле.
Центральная Служба Новостей08:23

Глава комитета Совфеда Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России

Успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена.
Lenta.ru04:23

В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских военных из десантно-штурмовой бригады

Народная милиция ДНР заявила, что 20 украинских военных десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие.
RT на русском12:27

В Ростове-на-Дону арестовали замкомандира подразделения нацбатальона «Айдар»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца Дениса Мурыгу - заместителя командира подразделения, входившего в состав украинского националистического батальона "Айдар", сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.
ТАСС07:51

Президент Лукашенко заявил о покупке у России комплексов «Искандер» и С-400

Минск закупил у Москвы «нужное количество» оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Lenta.ru11:40

МИД РФ в ответ на призыв открыть доступ к морским портам на Украине попросил снять санкции

Министерство иностранных дел России в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам на Украине просит рассмотреть в том числе возможность снятия антироссийских санкций.
Газета.Ru06:49

Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС

"Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус", - приводятся его слова на сайте МИД КНР.
ТАСС12:06