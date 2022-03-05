ИнтерфаксЦБ собрался увеличить максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн рубХорошо ли подобран заголовок?ДаНетБанк России рассматривает возможность увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тысяч до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.ИнтерфаксУвеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.РИА НовостиСистема быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков.КоммерсантъВ дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.ФинмаркетЧитать далееСвернутьСенатИнформСенатИнформГазета.RuПодробнее о событииЦентробанк планирует увеличить лимиты на переводы по номеру телефона до 1 млн рублейВыберу.ру04:37ЦБ планирует увеличить лимит операций в системе быстрых платежейБИЗНЕС Online02:19ЦБ может увеличить максимальный размер операции в СБП до 1 млн рубКоммерсантъ02:58ЦБ собрался увеличить максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн рубИнтерфакс02:46Банк России увеличит лимит одной операции в СБПSmotrim.ru02:36ЦБ почти вдвое увеличит максимальный размер одной операции в СБПBFM.ru03:58Банк России рассматривает возможность увеличения максимального размера одной операции в СБППРАЙМ01:54Показать ещёОценить41Поделиться