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ЦБ собрался увеличить максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн руб

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Банк России рассматривает возможность увеличить максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) с нынешних 600 тысяч до 1 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.
Интерфакс
Увеличение лимита также позволит торгово-сервисным предприятиям сократить издержки: комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5-3 раза ниже эквайринговых, добавили в ЦБ.
РИА Новости
Система быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков.
Коммерсантъ
В дальнейшем планируется добавить в СБП возможность оплаты услуг ЖКХ и другие опции.
Финмаркет

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