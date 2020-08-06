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РБК
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора. Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.В источнике
С чего всё началось
Ранее Банк России выступил
 с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Коммерсантъвчера в 15:01
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ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

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Вести.Ru

ЦБ предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей

Вести.Ruвчера в 05:22
ПРАЙМ

ЦБ РФ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 г

ПРАЙМвчера в 14:19
Lenta.ru

ЦБ согласился ослабить валютный контроль

Lenta.ruвчера в 06:46
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

РБКвчера в 06:40
Коммерсантъ

ЦБ хочет собирать финансовую информацию крупнейших экспортеров

Коммерсантъвчера в 15:01
ТАСС

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

ТАССвчера в 04:59

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