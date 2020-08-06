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РБК
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора. Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.В источнике
С чего всё началось
Ранее Банк России выступил
 с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Коммерсантъ15:01
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Интерфакс

ЦБ вознамерился получать информацию от экспортеров о валютной выручке

Интерфакс15:35
Коммерсантъ

ЦБ хочет собирать финансовую информацию крупнейших экспортеров

Коммерсантъ15:01
Банки.ру

Центробанк предлагает либерализацию валютного законодательства

Банки.ру04:53
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

РБК06:40
Вести.Ru

ЦБ предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей

Вести.Ru05:22
ТАСС

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

ТАСС04:59
ПРАЙМ

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ПРАЙМ14:19

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Газета.Ruвчера в 13:27
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