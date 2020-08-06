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РБК
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора. Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.В источнике
С чего всё началось
Ранее Банк России выступил
 с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
Коммерсантъ15:01
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Коммерсантъ

ЦБ хочет собирать финансовую информацию крупнейших экспортеров

Коммерсантъ15:01
ПРАЙМ

ЦБ РФ предлагает полную отмену репатриации валютной выручки с 2024 г

ПРАЙМ14:19
Банки.ру

Центробанк предлагает либерализацию валютного законодательства

Банки.ру04:53
Интерфакс

ЦБ внес в правительство предложения по отмене репатриации валютной выручки

Интерфакс05:35
Вести.Ru

ЦБ предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей

Вести.Ru05:22
ТАСС

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

ТАСС04:59
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

РБК06:40

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РБК09:56
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Газета.Ruвчера в 13:27
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РИА Новости13:45
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iXBT.com11:06
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