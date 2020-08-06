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РБК
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора. Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.В источнике
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Коммерсантъ

ЦБ предложил поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

Коммерсантъ06:58
Lenta.ru

ЦБ согласился ослабить валютный контроль

Lenta.ru06:46
Банки.ру

Центробанк предлагает либерализацию валютного законодательства

Банки.ру04:53
Интерфакс

ЦБ внес в правительство предложения по отмене репатриации валютной выручки

Интерфакс05:35
Вести.Ru

ЦБ предлагает разрешить компаниям оставлять валютную выручку за границей

Вести.Ru05:22
РБК

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

РБК06:40
ТАСС

ЦБ предлагает поэтапную отмену репатриации экспортной валютной выручки

ТАСС04:43

Посольство РФ в США назвало помехой сотрудничеству доклад о пропаганде

США публикацией доклада Центра глобального взаимодействия при Госдепартаменте о "столпах российской дезинформации" пытаются отвлечь внимание от официальных предложений России о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, считают в посольстве РФ в США.
Интерфакс22:12
507

Зеленский о «тишине» в Донбассе: «Гарантировать мы ничего не можем»

Киев, 6 августа 2020, 12:59 — REGNUM Власти Украины выступают за то, чтобы «режим тишины» в Донбассе не нарушился, но на самом деле «все может быть», заявил на брифинге 6 августа президент страны Владимир Зеленский.
REGNUM05:59
3

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Известия07:04
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Intel подготовила специальную серию процессоров Avengers Edition, они скоро поступят в продажу

Похоже, что производитель процессоров собирается воспользоваться своим положением и поэтому готовит к выпуску новую ограниченную серию чипов Avengers Edition на основе 10-го поколения Intel Comet Lake-S.
3DNews07:36

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
РИА Новости04:31
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Железнодорожное сообщение Абхазии и России возобновится с 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщил первый заместитель гендиректора предприятия «Абхазская железная дорога» (АЖД) Алхас Вартагава.
Коммерсантъ06:57
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Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы

В посольстве РФ в Токио раскритиковали представление МИД Японии, сделанное в связи с открытием главой МЧС России Евгением Зиничевым нового Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир.
Газета.Ru07:23
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