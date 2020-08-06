ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
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Предложения направлены в правительство, сообщается на сайте регулятора. Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.В источнике
С чего всё началось
Ранее Банк России выступил
с предложением осуществить поэтапную отмену репатриации экспортной выручки в валюте и снятие ограничений на ее зачисление на зарубежные счета экспортеров.
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