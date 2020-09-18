Финансы
РИА НовостиЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Банк России по итогам заседания совета не стал менять ключевую ставку и сохранил ее на уровне 4,25 процента годовых. Об этом свидетельствует информация из пресс-релиза регулятора.
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Общество
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката.
РИА Новости вчера в 12:39
Киберспорт
Три игрока и тренер NAVI по Dota 2 отправлены в запас
Официальный сайт NAVI сообщил об изменениях в составе по Dota 2.
Metaratings вчера в 12:35
Общество
Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России
Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания.
Газета.Ru вчера в 08:37
Общество
В «Артеке» у сотрудников нашли коронавирус
У троих сотрудников международного детского центра "Артек" подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе "Артека" "ВКонтакте" 18 сентября.
REGNUM вчера в 15:02
Общество
В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала
В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК 03:37
Политика
Посольство РФ требует от США объяснений по репортажу NBC о Крыме
В тексте отмечается, что заявление в репортаже NBC News об участии США в "украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму" вызвало глубокую обеспокоенность.
РЕН ТВ 17 сентября в 22:42
Происшествия
На Урале поймали подозреваемого в лжеминировании храма и монастыря
На Урале задержан подозреваемый в нескольких ложных сообщениях о минировании.
Российская газета 04:45
Происшествия
Названо число погибших и раненых при стрельбе в штате Нью-Йорк
В результате стрельбы в американском городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) погибли два человека, еще 14 получили ранения.
Известия 04:52
Общество
Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса
Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 рублей обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости 04:30
Общество
Крупнейший супертанкер Венесуэлы перешел под российский флаг
«Принадлежащий Венесуэле крупнейший супертанкер перешел под российский флаг», – говорится в сообщении.
Ведомости вчера в 04:59
Общество
Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать.
РБК вчера в 23:39
Гаджеты
Подтверждён выпуск улучшенной видеокарты RTX 3080 с 20 ГБ памяти
1 сентября NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3080 с 10 ГБ памяти GDDR6X.
Ferra вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Петросян назвал причину развода со Степаненко
ПолитРоссия вчера в 18:04
Футбол
Круговой: Семак сказал, что если ещё раз сделаю финт Евсеева, он меня заменит
Сергей Богданович сказал на тренировке после игры, что, конечно, болельщикам понравилось, но ещё раз так сделаешь — я тебя заменю.
Чемпионат 04:43
Политика
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.
РИА Новости вчера в 02:31
Политика
В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам.
REGNUM 00:44
Общество
Россия с 21 сентября прекращает вывозные рейсы
«Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами», – указано в сообщении.
Ведомости вчера в 15:41
Здоровье
В Самаре прокомментировали 14 смертей от коронавируса в регионе
Глава информцентра при региональном оперативном штабе по Самарской области Николай Ренц отметил, что на сегодняшний день в регионе увеличилось количество граждан, у которых заболевание новой вирусной инфекцией протекает в тяжелой форме.
Evo-rus.com вчера в 18:17
Армия и оружие
В Сети подсчитали количество танков в ВС России
Пользователь LiveJournal оценил состояние танковых войск Вооруженных сил России и подсчитал, сколько бронемашин машин находится на вооружении государства.
ФАН 04:54
Армия и оружие
Индийский танк «Арджун» уступил российскому Т-72 на высокогорье
Последнее время большинство индийских СМИ расхваливали боевой танк "Арджун". Индийская армия имеет в наличии около 140 таких боевых машин.
Слово и Дело 03:59
Общество
В России за сутки выявили 6065 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 6065 новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 03:49
Футбол
Тарханов покинет «Енисей» и возглавит болгарскую «Славию»
Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Енисей" (Красноярск) Александр Тарханов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время покинет команду и будет работать в болгарской "Славии".
РИА Новости 03:44
Футбол
Дзаппакоста и Пьяца перешли в «Дженоа» на правах аренды
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста и нападающий «Ювентуса» Марко Пьяца перешли в «Дженоа» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.
Чемпионат 04:40
Политика
В Кремле осудили планы Польши арестовать российских авиадиспетчеров
Кремль осудил инициативу Польши о заочном аресте российских авиадиспетчеров.
РИА Новости Крым 17 сентября в 07:20
Здоровье
Минздрав не прогнозирует вторую волну коронавируса в России
Ранее глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что развитие эпидемического процесса будет зависеть от соблюдения каждым человеком профилактических мер.
Говорит Москва 03:30
Общество
Китайский проект жилого комплекса с «вертикальным лесом» провалился
Двадцать видов растений должны были справляться со смогом и шумом улиц и превратить фасады зданий в вертикальный лес.
Naked Science вчера в 13:25
Авто
Легендарный Mitsubishi Pajero покинул российский авторынок
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинул российский рынок.
Автоновости дня вчера в 22:53