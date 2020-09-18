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Общество Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса Александр Добровинский заявил телеканалу "360", что будет скучать по своему оппоненту в деле Ефремова Эльману Пашаеву, которого на год лишили статуса адвоката. 1,2K

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Общество В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru. 346

Происшествия На Урале поймали подозреваемого в лжеминировании храма и монастыря На Урале задержан подозреваемый в нескольких ложных сообщениях о минировании.

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Политика МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению. 782

Политика В бундестаге оценили риски при отказе от Nord Stream 2 Берлин, 19 сентября 2020, 07:44 — REGNUM Многомиллиардные штрафные санкции могут угрожать Германии в случае отказа от реализации проекта «Северный поток — 2», заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт, который является членом парламентского комитета по международным делам. 307

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