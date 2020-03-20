Здоровье Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.

Общество ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Политика ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.

Экономика В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.

Общество Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе «Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.

Общество Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Энергетика Цены на нефть демонстрируют уверенный рост Утром 20 марта цена на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%, передает ТАСС.

Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Энергетика Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.

Общество Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.