Коронавирус
КоммерсантъЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
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Здоровье
Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции
Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Экономика
Bank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе.
Общество
В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин
Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Футбол
«Ахмат» зафиксировал курсы валют в зарплатах игроков
Руководство футбольного клуба «Ахмат» приняло решение зафиксировать курсы валют при расчете заработной платы игроков команды.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Общество
В Кремле оценили решение о приостановке проекта ТАСС о Путине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта, прокомментировал журналистам решение агентства ТАСС о приостановке выпуска серии «20 вопросов Владимиру Путину».
Экономика
В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
С 1 марта и до конца торгов 18 марта курс национальной валюты упал на 21% и торговался на Московской бирже в районе 80,72 рубля за один американский доллар, став второй по волатильности валютой в мире по отношению к доллару.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
Общество
Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Хоккей
«Ак Барс» потребовал от КХЛ отменить Кубок Гагарина
"Ак Барс" на своём сайте разместил обращение к КХЛ, в котором потребовал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Общество
В России выздоровели еще четыре человека с коронавирусом
«Девять человек выздоровели», – указывается на ресурсе. По последним данным, в России было выявлено 199 случаев заболевания коронавирусом.
Кино
Реакция фанатов бесценна: в сериале «Ходячие мертвецы» погиб один из ключевых персонажей
Технологии
Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»
Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
Энергетика
Цены на нефть демонстрируют уверенный рост
Утром 20 марта цена на нефть сорта Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 3%, передает ТАСС.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Футбол
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
МИД направил Франции ноту из-за положения россиян на лайнере
Посольство России в Париже просит французские власти разобраться в ситуации с российскими туристами, застрявшими на круизном лайнере возле Марселя.
Общество
Пациентка с коронавирусом описала первый симптом COVID-19
Жительница штата Огайо Эми Дрисколл, которая заразилась коронавирусом, рассказала, как чувствовала себя в первые часы болезни.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Главврач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.