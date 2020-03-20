Финансы

Lenta.ruLenta.ruБанк России сохранил ключевую ставку

1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков. Такое решение не стало сюрпризом для рынка и ожидалось большинством аналитиков Bloomberg.
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

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На авиабазе «Хмеймим» заметили странную разрушенную площадку

Если изначально источники указывали на до сих пор не приведенную в порядок взлётно-посадочную полосу, то теперь, в северо-восточной части военного аэродрома была замечена некая разрушенная площадка.
Avia.pro вчера в 20:02
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Sony убрала модель Super Mario из Dreams после жалобы Nintendo

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В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов читает, что перенос чемпионата Европы с 2020 на 2021 год не является чем-то трагичным.
RT на русском вчера в 16:59
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Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
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На Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом

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Инфекционист Цыганова рассказала, кому вреден чеснок

Врач-инфекционист Елена Цыганова рассказала, при каких заболеваниях употребление чеснока может навредить здоровью.
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Подольская показала, как Пресняков отдыхает на карантине

Певица Наталья подольская ошарашила подписчиков видео, на котором «пьяный папа» Владимир Пресняков играет с сыном.
ФАН 21 марта в 07:50
Здоровье

Во Франции граждан массово проверят на коронавирус после карантина

Президент совета, Жан-Франсуа Дельфрэсси, выступая 20 марта на страницах издания La Croix, сообщил, что после выхода из карантина предусмотрено массовое тестирование граждан на коронавирус.
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В Кузбассе выросло количество пациентов с подозрением на коронавирус

Количество кузбассовцев с подозрением на коронавирус, находящихся под наблюдением медиков, увеличилось на шесть человек.
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Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 21 марта в 11:04
Общество

В Гидрометцентре пообещали потепление до плюс 15 градусов

В начале недели в европейской части России будет царить холодный антициклон, но к концу рабочей пятидневки температура повысится до плюс 15 градусов, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 00:03
Происшествия

На берегу реки в Красноярском крае обнаружили мертвого младенца

ТАСС вчера в 23:16
Политика

Лидер оппозиции Абхазии победил на президентских выборах

Лидер оппозиции Аслан Бжания на президентских выборах в Абхазии набрал 56,5% по итогам подсчета 100% голосов, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Центризбиркома.
Коммерсантъ вчера в 17:10
Общество

Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес

Российские продюсер Виктор Дробыш заявил, что пандемия коронавируса значительно сказалась на работе представителей шоу-бизнеса из-за запрета на проведение мероприятий с участием большого количества людей.
Народные новости вчера в 22:41
Армия и оружие

Четыре самолёта с помощью из России прибыли на итальянскую авиабазу

«Четвёртый борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии Практик-ди-Маре», — приводит Интерфакс заявление российского военного ведомства.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 17:18
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Абэ не исключил переноса Олимпиады в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса летних Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса, сообщает агентство Kyodo.
МИР 24 00:29
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Происшествия

В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
BFM.ru вчера в 08:48
Здоровье

С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница

С подозрением на коронавирус в Туле госпитализирована школьница Фото из архива Myslo. Девочка госпитализрована с признаками ОРВИ.
MySLO.ru вчера в 13:35
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин на российских АЗС

Депутат Госдум РФ и член комитета по энергетике Михаил Шеремет предложил снизить стоимость бензина на российских автозаправках на фоне падения цен на нефть.
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Назван результат теста Криштиану Роналду на коронавирус

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Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Красноярске выявлен в начале недели. Пациент мужчина, который вернулся из Австрии.
Городские новости. Красноярск 20 марта в 23:19
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На Кубани выявлены еще два новых случая заражения коронавирусом

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Интерфакс 00:36
Политика

Гордон предупредил о риске развала Украины из-за кризиса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна может развалиться из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:23
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

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Evo-rus.com 21 марта в 13:18
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