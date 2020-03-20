Коронавирус
КоммерсантъЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач рассказал, как пациенты с подозрением на коронавирус сбегают с территории больницы.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд
Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Общество
В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек
В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Политика
Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме
Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Экономика
Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля
Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Происшествия
В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году
В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Энергетика
Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель
Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Общество
На Манежной площади заменили памятник Жукову
На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Политика
Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России
Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
Общество
В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом
Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
Экономика
Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть
На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Политика
Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус
Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Энергетика
В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне
Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Шоу-бизнес
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным
Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Авто
Компания Nissan запатентовала новый логотип
Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Общество
В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта
18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
Политика
В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса
Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Происшествия
Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове
В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Политика
ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию
На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой
Недавно Муцениеце и вовсе продемонстрировала подписчикам свою идеальную фигуру, показав, каких результатов в спорте она добилась за последнее время.
Общество
Режим повышенной готовности введен на всей территории России
Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России, это следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
Спорт
DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam
Экономика
Bank of America констатировал спад в экономике страны
Аналитики, составившие отчёт под руководством ведущего экономиста банка Мишель Мейер, официально заявили о спаде в экономике.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Общество
Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе
«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.