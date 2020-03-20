Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Ранее ЦБ шесть раз подряд понижал ставку.
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Центробанк сохранил ключевую ставку

РИА Новости06:50

Падающий рубль не уронил ключевую ставку Банка России

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Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Рынок акций РФ нейтрально отреагировал на неизменность ставки ЦБ РФ

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Центральный банк решил сохранить ключевую ставку на уровне 6%

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Эксперт: Предложение реструктуризировать долги больных коронавирусом - дань моде

Накануне.Ru08:16
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Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач рассказал, как пациенты с подозрением на коронавирус сбегают с территории больницы.
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Телескоп Hubble запечатлел «колыбель» массивных звезд

Запечатленное телескопом облако представляет большой интерес для ученых, так как звезды в нем формируются в изолированной среде.
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Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

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В Якутии диагноз «коронавирус» подтвердился у шестерых человек

В Республике Саха (Якутии) у шестерых человек подтвердили коронавирус.
Известия 08:17
Политика

Жириновский ответил на слова Шнурова о Крыме

Во время выступления на заседании Госдумы лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал высказывание Сергея Шнурова о принадлежности Крыма к России.
Live24 вчера в 12:48
Экономика

Назван способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Национальная валюта пострадала из-за обвала цен на нефть, а также из-за общего укрепления доллара США на рынке Форекс.
REGNUM вчера в 01:32
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Происшествия

В Индии казнили четырех человек, изнасиловавших студентку в 2012 году

В индийской тюрьме Тихар повесили четырех фигурантов дела об изнасиловании 23-летней студентки Джоти Сингх в 2012 году.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Энергетика

Bloomberg не исключил падение нефти до 5 долларов за баррель

Цены на нефть могут упасть до 20 долларов за баррель и даже ниже. Такой прогноз дают эксперты, опрошенные Bloomberg.
Российская газета 03:15
Общество

На Манежной площади заменили памятник Жукову

На Манежной площади возле Кремля поменяли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
РИА Новости 06:49
Политика

Песков объяснил небольшое число зараженных коронавирусом в России

Заблаговременно принятые меры позволили не допустить в России такого масштабного, как в некоторых странах, распространения коронавируса.
Известия 06:58
Общество

В Подмосковье выявлен новый случай заражения коронавирусом

Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье, заболевший прилетел 11 марта из Праги.
RT на русском 08:16
Экономика

Россия отреагировала на угрозу новых санкций США из-за цен на нефть

На экономику России возможные санкции США из-за падения цен на нефть не повлияют.
Lenta.ru 04:21
Политика

Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ экономику и коронавирус

Меры по стабилизации экономики и разработку вакцины от коронавируса президент обсудил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 08:05
Энергетика

В Кремле не считают цены на нефть катастрофой для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о периодах, когда цена на нефть была еще ниже, при этом усомнился, что сегодня можно "сколько-нибудь точно" спрогнозировать конъюнктуру мировых цен на нефть на перспективу до трех лет.
РИА Новости 06:24
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после скачка накануне

Нефть продолжает дорожать в пятницу, после того как президент США Дональд Трамп намекнул, что может вмешаться в ценовую войну между Саудовской Аравией и Россией, когда это будет необходимо, пишет Reuters.
Вести.Ru 01:48
Шоу-бизнес

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным

Анна Седокова ответила на обвинения Кати Гордон в романе с Жориным Анна Седокова отрицает роман с Сергеем Жориным.
Экспресс газета 01:26
Авто

Компания Nissan запатентовала новый логотип

Компания Nissan в ряде стран запатентовала новый логотип и опубликовала его изображение, пишет издание Motor.
Sostav.ru 07:30
Общество

В России вводят «налоговые каникулы» для организаций культуры и спорта

18 марта глава правительства предложил ввести «налоговые каникулы» для авиакомпаний и сферы туризма, пока наиболее пострадавших от коронавируса.
ТагилСити.ру 04:09
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Происшествия

Брошенного двухлетнего ребенка нашли в съемной квартире в Серпухове

В подмосковном Серпухове мужчина обнаружил в сдаваемой им квартире брошенного двухлетнего ребенка.
Росбалт 07:54
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Lenta.ru 02:24
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском вчера в 16:50
Политика

ЦИК разрешил регионам досрочно голосовать по поправкам в Конституцию

На заседании глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что из-за коронавируса будет предусмотрено расширение досрочного голосования с трех до семи дней.
Вести.Ru 05:19
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце похвасталась идеальной фигурой

Недавно Муцениеце и вовсе продемонстрировала подписчикам свою идеальную фигуру, показав, каких результатов в спорте она добилась за последнее время.
Uznayvse.ru 05:12
Общество

Режим повышенной готовности введен на всей территории России

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен на всей территории России, это следует из подписанных властями всех субъектов РФ распоряжений.
Петербургский дневник вчера в 09:49
Спорт

DOOM Eternal показал лучший старт в истории франшизы в Steam

Игромания.ру 05:29
Экономика

Bank of America констатировал спад в экономике страны

Аналитики, составившие отчёт под руководством ведущего экономиста банка Мишель Мейер, официально заявили о спаде в экономике.
REGNUM 06:35
Финансы

Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля

Специально для "Российской газеты" Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", дала прогноз на ближайший месяц по валютному рынку: - С начала года рубль упал по отношению к доллару на 26 процентов, доллар уже превысил 80 рублей.
Российская газета 18 марта в 23:00
Общество

Роскомнадзор потребовал у СМИ и соцсетей удалить фейки о коронавирусе

«Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ («Эхо Москвы», «Говорит Магадан») удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности», — говорится в заявлении.
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