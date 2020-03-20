Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развития событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
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Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

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Центробанк сохранил ключевую ставку

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Решение ЦБ сохранить ключевую ставку не помогло рублю

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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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ТАСС09:33

Рынок акций РФ нейтрально отреагировал на неизменность ставки ЦБ РФ

Финмаркет07:08

Песков заявил о самостоятельном решении ЦБ сохранить ключевую ставку

РБК08:03
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Президент Сербии пригрозил арестом форварду «Реала» Йовичу

Йович вернулся в Сербию из Испании. Испания является второй страной в Европе по количеству зараженных.
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Онищенко назвал единственный метод лечения коронавируса COVID-19

Депутат Госдумы и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко назвал единственный метод лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19.
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Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
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Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений

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Банк России не видит необходимости в введении прямых выплат населению для поддержки на фоне эпидемии коронавируса.
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Путин и Токаев обсудили меры по борьбе с коронавирусом

В пятницу состоялся разговор президента России Владимира Путина и его казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева.
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ЦБ утвердил меры по поддержке экономики в условиях коронавируса

Центробанк принял пакет мер, который поддержит финансовый сектор в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в сообщении регулятора.
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В Якутии заявили о шести случаях заражения коронавирусом

Якутск, 20 марта 2020, 15:22 — REGNUM В Якутии выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, сообщили 20 марта в оперативном штабе при правительстве региона.
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Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу историка Соколова

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Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки

Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
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Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
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ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года

Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
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National Interest объяснил, почему опасно делать из России «изгоя»

Западу следует извлечь урок из опасных попыток изолировать Россию, которые имели место в прошлом, пишет американское издание National Interest.
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Цена на нефть, которая 18 марта впервые с 2003 года опустилась ниже $25 за баррель, является катастрофической, заявил совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.
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В Московской области выписали первую пациентку с коронавирусом.
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Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
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Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
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В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

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Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

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Евровидение-2020 официально отменено

Организаторы Евровидения объявили, что песенный конкурс в Роттердаме в 2020 году не состоится.
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В СК создана рабочая группа по борьбе с коронавирусом

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Цена на нефть Brent превысила $29 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов превысила $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Второй модернизированный Ту-22М3М поднялся в воздух

Как сообщало ИА REGNUM, первый полёт опытный модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М совершил в конце декабря 2018 года.
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Как работают Яндекс.Новости?
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