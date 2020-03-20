Российский рубль укрепился относительно американской и европейской валют в ходе торгов Московской биржи на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торговой площадки. До решения ЦБ по ставке курс доллара составлял 78,56 рубля, а курс евро - 84,45 рубля.

Рубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Футбол Чемпионат Турции по футболу приостановлен под натиском коронавируса Чемпионат Турции по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса, заявил министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу 19 марта, сообщает Fanatik.

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Шоу-бизнес Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Здоровье Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.

Волейбол Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.

Общество В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.