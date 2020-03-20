Коронавирус
ТАССРубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке
Российский рубль укрепился относительно американской и европейской валют в ходе торгов Московской биржи на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торговой площадки. До решения ЦБ по ставке курс доллара составлял 78,56 рубля, а курс евро - 84,45 рубля.
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Общество
В Москве за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса
В целом по России за сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Армия и оружие
США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
Футбол
Чемпионат Турции по футболу приостановлен под натиском коронавируса
Чемпионат Турции по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса, заявил министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу 19 марта, сообщает Fanatik.
Политика
США остановили строительство комплекса ПРО в Польше
Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Общество
В России создали три прототипа вакцины от коронавируса
"Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющие собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах", — говорится в сообщении.
Политика
Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок
Автор Конституции назвал механизм выдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на пятый срок.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили
Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Музыка
Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть
Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Здоровье
Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19
Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Политика
Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму
Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Волейбол
Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом
По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Общество
В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус
В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
Авто
Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300
Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Политика
Путин обсудил с президентом Казахстана шаги по борьбе с коронавирусом
«Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Анна Семенович потеряла крупную сумму из-за коронавируса
У певицы был заключен рекламный контракт на крупную сумму. Но из-за коронавируса он оказался заморожен.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»
«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Происшествия
В Индии казнили участников группового изнасилования студентки
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Путешествия
TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж
В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
Культура
Комик из Comedy Club не смог решить задачу из школьной программы
Москва, 20 марта 2020, 15:44 — REGNUM Простую задачу из школьной программы по математике не смог решить в прямом эфире шоу «Контакты» популярный российский комик Илья Соболев.