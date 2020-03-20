Коронавирус

ТАССТАССРубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке

Российский рубль укрепился относительно американской и европейской валют в ходе торгов Московской биржи на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торговой площадки. До решения ЦБ по ставке курс доллара составлял 78,56 рубля, а курс евро - 84,45 рубля.
Читать в источнике
Комментировать498

Подробнее о событии

Набиуллина прокомментировала решение по сохранению ключевой ставки

RT на русском09:51

Банк России сохранил ключевую ставку

Lenta.ru09:28

Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ

ТАСС09:33

Набиуллина заявила о нерешенном вопросе о повышении ключевой ставки

РБК09:59

Центробанк сохранил ключевую ставку

РИА Новости06:50

Набиуллина рассказала о принятии решения по ключевой ставке

Интерфакс08:27

Центральный банк РФ: вопрос о повышении ключевой ставки не снят

REGNUM09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Общество

В Москве за сутки выявлено 33 новых случая коронавируса

В целом по России за сутки выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом.
Росбалт 10:07
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Происшествия

Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов

Lenta.ru 10:02
Армия и оружие

США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Американские военные провели успешные испытания корпуса планирующего блока гиперзвуковой ракеты.
ТАСС 10:22
Футбол

Чемпионат Турции по футболу приостановлен под натиском коронавируса

Чемпионат Турции по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса, заявил министр спорта и молодежи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу 19 марта, сообщает Fanatik.
Красная весна вчера в 10:56
Политика

США остановили строительство комплекса ПРО в Польше

Американцы приостановили финансирование строительство противоракетного комплекса, который возводили в Польше в Редзиково.
Новостной фронт вчера в 04:59
Общество

В России создали три прототипа вакцины от коронавируса

"Сегодня в ФМБА России созданы три прототипа вакцины, представляющие собой рекомбинантные белки на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2, запущены исследования иммуногенности на мышах", — говорится в сообщении.
РИА Новости 10:12
Политика

Автор Конституции назвал механизм выдвижения Путина на пятый срок

Автор Конституции назвал механизм выдвижения нынешнего президента России Владимира Путина на пятый срок.
Evo-rus.com 09:19
Шоу-бизнес

Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили

Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
ФАН 05:10
Здоровье

Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться

Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Sibnet Новости 18 марта в 07:48
Музыка

Little Big назвали правильной отмену «Евровидения»

REGNUM вчера в 01:14
Энергетика

Саудовская Аравия сокращает расходы бюджета из-за падения цен на нефть

Эр-Рияд принял решение из-за падения цен на нефть сократить примерно на пять процентов расходы заложенного на 2020 год бюджета.
Российская газета вчера в 08:45
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
Общество

Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
РИА Новости 09:07
Здоровье

Общественники требуют от Путина экстренных мер из-за COVID-19

Москва, 20 марта 2020, 11:56 — REGNUM Медики и общественные деятели предложили свой вариант мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса.
REGNUM 04:56
Политика

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 14:01
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Волейбол

Волейболист казанского «Зенита» Нгапет заразился коронавирусом

По некоторой информации, гражданином Франции, который по сообщениям СМИ стал первым инфицированным коронавирусом жителем Казани, стал доигровщик казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.
Metaratings вчера в 14:30
Общество

В Ставрополе рассказали о карантине из-за подозрения на коронавирус

В местных СМИ и социальных сетях утверждается, что госпитализированная с подозрением на коронавирус - главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова.
РИА Новости 07:14
Авто

Появилась свежая информация о новом Toyota Land Cruiser 300

Накануне в Сети появилась информация о скорой премьере нового поколения Toyota Land Cruiser.
Новые автомобили 04:57
Политика

Путин обсудил с президентом Казахстана шаги по борьбе с коронавирусом

«Обсуждены предпринимаемые в России и Казахстане шаги по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:00
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович потеряла крупную сумму из-за коронавируса

У певицы был заключен рекламный контракт на крупную сумму. Но из-за коронавируса он оказался заморожен.
Paparazzi.ru 09:50
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 11:12
Экономика

«Русская платина» вышла из СП с «Норникелем»

«Русская платина» сообщила «Норникелю» о решении прекратить переговоры о создании совместного предприятия «Арктик Палладий», говорится в сообщении «Норникеля».
Коммерсантъ 09:04
Происшествия

В Индии казнили участников группового изнасилования студентки

Известия вчера в 22:42
Общество

Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере

Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
РБК 00:46
Путешествия

TUI Россия компенсирует туристам отмененные до 30 апреля туры за рубеж

В пятницу TUI Россия сообщила, что вынуждено аннулирует туры в зарубежные страны с датой вылета с 20 марта по 30 апреля.
РИА Новости 06:35
Культура

Комик из Comedy Club не смог решить задачу из школьной программы

Москва, 20 марта 2020, 15:44 — REGNUM Простую задачу из школьной программы по математике не смог решить в прямом эфире шоу «Контакты» популярный российский комик Илья Соболев.
REGNUM 08:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное