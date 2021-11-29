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ЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП России

Банк России по-прежнему ожидает роста объёмов розничных кредитов населению по итогам текущего года на 21-25%, а ипотеки - на 23-27%, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.
РИА Новости
ЦБ также отмечает, что для возвращения к целевому уровню инфляции придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику.
Ведомости
По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.
Finam.Ru
Согласно официальному прогнозу ЦБ, темпы роста розничного кредитования в России составят в 2021 году 21-25% после 12,9% годом ранее, а ипотеки — 23-27% против 21,6% в 2020 году.
ПРАЙМ

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