ВедомостиЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП РоссииБанк России по-прежнему ожидает роста объёмов розничных кредитов населению по итогам текущего года на 21-25%, а ипотеки - на 23-27%, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.РИА НовостиЦБ также отмечает, что для возвращения к целевому уровню инфляции придется сохранить жесткую денежно-кредитную политику.ВедомостиПо данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее.Finam.RuСогласно официальному прогнозу ЦБ, темпы роста розничного кредитования в России составят в 2021 году 21-25% после 12,9% годом ранее, а ипотеки — 23-27% против 21,6% в 2020 году.ПРАЙМЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияRT на русскомПодробнее о событииЦБ сохранил прежний прогноз по темпам роста ВВП РоссииВедомости07:10На краю кредитной пропасти: россияне спускаются в долговую ямуНациональная служба новостей10:55ЦБ ждет роста ипотеки в России в 2021 году на 23–27%Avaho.ru09:36ЦБ сохранил прогноз роста кредитования и ипотеки в 2021 годуИзвестия08:17Банковские долги населения растут быстрее зарплатНезависимая газета12:10Набиуллина дала прогноз по росту ВВП по итогам годаRT на русском06:51Набиуллина: ЦБ ждет роста ипотеки в РФ в 2021 году на 23-27%, розничного кредитования на 21-25%РИА Новости06:47Показать ещёОценить3Поделиться