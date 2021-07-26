Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков России на 2021 год на уровне 2 трлн рублей

Средства населения на счетах эскроу, по информации ЦБ РФ, выросли в июне на значительные 205 млрд руб. (180 млрд руб. в мае), что в значительной степени связано с ростом выдач ипотеки.
ТАСС
В июне 2021 года чистая прибыль банков составила 204 млрд рублей (доходность на капитал - 22% в годовом выражении).
Финмаркет
"Если не случится непредвиденных событий, прибыль по итогам года может достичь 2 трлн руб. или даже больше", - прогнозирует регулятор.
Finam.Ru
Количество прибыльных банков выросло за месяц до 237 с 234.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Российские банки в июне получили чистую прибыль в 204 миллиарда рублей

ПРАЙМ06:42

Российские банки получили рекордную прибыль в первом полугодии

Ведомости07:10

ЦБ РФ улучшил прогноз по прибыли банков на 2021 год

Известия06:58

ЦБ сохранил прогноз по прибыли банков России на 2021 год на уровне 2 трлн рублей

ТАСС06:47

Российские банки получили рекордную прибыль

Российская газета07:15

Банки РФ в I полугодии увеличили прибыть почти вдвое

Интерфакс06:38

Банки заработали рекордную прибыль за первую половину 2021 года

РБК06:30
Интересное

Кремль пообещал разобраться со штрафом записавшей обращение к Путину

Кремль не получал обращение пермской активистки к президенту Владимиру Путину, которая получила штраф за запись ролика для прямой линии главы государства, но намерен выяснить обстоятельства произошедшего.
РБК07:00

В Турции исключили введение ограничений для российских туристов на въезд в страну

Посольство Турции в Москве заявило об отсутствии у Анкары планов по введению новых ограничений или ужесточению санитарно-эпидемических мер для туристов из России, сообщает ТАСС.
Ведомости06:32

ФСБ задержала в 25 регионах России 45 подпольных оружейников

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
ТАСС03:56

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального

Доступ сайту Алексея Навального navalny.com заблокирован Роскомнадзором, при попытке зайти на него выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
РБК07:03