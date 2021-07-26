Кремль не получал обращение пермской активистки к президенту Владимиру Путину, которая получила штраф за запись ролика для прямой линии главы государства, но намерен выяснить обстоятельства произошедшего.
"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 45 жителей из 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - сообщили в ЦОС.
Доступ сайту Алексея Навального navalny.com заблокирован Роскомнадзором, при попытке зайти на него выдается сообщение, что доступ ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».