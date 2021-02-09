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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

ЦБ сохранит ключевую ставку вопреки росту инфляции

На этой неделе, 12 февраля, ЦБ РФ может принять решение о сохранении ключевой ставки ставку в прежнем виде, даже несмотря на ускоренный рост цен и превышение инфляции на 5%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ряд экономистов.В источнике
РБК
Российская газета
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