ИнтерфаксЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам физлиц в СБП до июля 2024 годаБанк России продлил действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей до 1 июля 2024 года.ИнтерфаксСейчас россияне имеют возможность бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц.БИЗНЕС OnlineАналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы, сообщается на сайте ЦБ.Expert.ruВ марте ЦБ решил увеличить максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн руб. с сегодняшних 600 тыс.ПрофильЧитать далееСвернутьИА КрыминформИА КрыминформFrank MediaПрофильГазета.RuГлас НародаФАНРБК ИнвестицииRT на русскомУтроNewsВыберу.руSnob.ruРамблерLife.ruРоссийская газетаБизнес журналТК ЗвездаРИА Кабардино-БалкарияПодробнее о событииЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два годаВедомости07:34ЦБ обнулил тарифы на переводы в Системе быстрых платежей до июля 2024 годаРоссийская газета06:55ЦБ России продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежейМосковский Комсомолец07:10ЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам физлиц в СБП до июля 2024 годаИнтерфакс07:00ЦБ на два года сохранит нулевой тариф за переводы в Системе быстрых платежейForbes07:29ЦБ продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов по переводам граждан в СБПТАСС06:46Льготный период для банков в СБП продлен еще на два годаГлас Народа06:46Показать ещёОценить23Поделиться