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ЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам физлиц в СБП до июля 2024 года

Банк России продлил действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей до 1 июля 2024 года.
Интерфакс
Сейчас россияне имеют возможность бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц.
БИЗНЕС Online
Аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы, сообщается на сайте ЦБ.
Expert.ru
В марте ЦБ решил увеличить максимальный размер одной операции в СБП до 1 млн руб. с сегодняшних 600 тыс.
Профиль

Подробнее о событии

ЦБ продлил льготный период для банков в СБП на два года
Ведомости07:34
ЦБ обнулил тарифы на переводы в Системе быстрых платежей до июля 2024 года
Российская газета06:55
ЦБ России продлил нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Московский Комсомолец07:10
ЦБ сохранит нулевые тарифы по переводам физлиц в СБП до июля 2024 года
Интерфакс07:00
ЦБ на два года сохранит нулевой тариф за переводы в Системе быстрых платежей
Forbes07:29
ЦБ продлил до 1 июля 2024 года действие нулевых тарифов по переводам граждан в СБП
ТАСС06:46
Льготный период для банков в СБП продлен еще на два года
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