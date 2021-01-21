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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

Россияне инвестировали в продукты с "мутной" структурой порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. По его словам, в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 4 млн новых инвесторов-физлиц.В источнике
Сергей Швецовфутболист
Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности.РБК
С чего всё началось
ТАСС

ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой

Граждане инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с "мутной" структурой, рассказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
ТАСС11:42
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

Газета.Ru14:42
Lenta.ru

Подсчитана вложенная россиянами в «мутные» активы сумма

Lenta.ru12:26
ТАСС

ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой

ТАСС11:42
Российская газета

ЦБ: Банки продали гражданам «мутные» продукты на 600 миллиардов рублей

Российская газета11:59
РБК

ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд

РБК11:51
Forbes

«Мутные» 600 млрд: как ЦБ будет регулировать рынок сложных продуктов для инвесторов-новичков

Forbes11:48
ПРАЙМ

Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в «мутные» инвестпродукты

ПРАЙМ12:07

Сын Наташи Королевой перепел ее песню ко дню рождения Игоря Николаева

Парень решил продемонстрировать, что поёт не хуже звёздной мамы и ее бывшего супруга Игоря Николаева, вместе с которым она часто появлялась и на сцене, и перепел их песню «Дельфин и русалка».
Сын Наташи Королевой перепел ее песню ко дню рождения Игоря Николаева
Passion.ru18 января в 06:15

Сбербанк подал заявку для выпуска собственной криптовалюты

Сбербанк России в январе подал в ЦБ РФ заявку на регистрацию блокчейн-платформы для выпуска собственной криптовалюты, проект может быть запущен весной, сообщил журналистам зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
Интерфакс07:36

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории профессионального футбола

Нападающий забил свой 760-й гол в матче Суперкубка Италии, где «Ювентус» обыграл «Наполи» со счетом 2:0. Забитый мяч помог Роналду опередить австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана, на счету которого 759 голов.
Московские новости02:20