Россияне инвестировали в продукты с "мутной" структурой порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. По его словам, в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 4 млн новых инвесторов-физлиц.

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Сергей Швецов футболист Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности. РБК

С чего всё началось ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой Граждане инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с "мутной" структурой, рассказал журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов. ТАСС 11:42