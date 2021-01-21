Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

Россияне инвестировали в продукты с "мутной" структурой порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. По его словам, в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 4 млн новых инвесторов-физлиц.В источнике
Газета.Ru
Forbes
ГЛАС.RU
Lenta.ru
ПРАЙМ
РБК Калининград
Российская газета
Реальное время
РБК
Парламентская газета
Сергей Швецовфутболист
Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности.РБК
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЦБ сообщил, что банки продали россиянам «мутные» продукты на 600 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 14:42
Lenta.ru

Подсчитана вложенная россиянами в «мутные» активы сумма

Lenta.ruвчера в 12:26
ТАСС

ЦБ: россияне инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой

ТАССвчера в 11:42
Российская газета

Обратная тяга

Российская газетавчера в 11:59
РБК

ЦБ оценил объем проданных населению «мутных» инвестпродуктов в ₽600 млрд

РБКвчера в 11:51
Forbes

«Мутные» 600 млрд: как ЦБ будет регулировать рынок сложных продуктов для инвесторов-новичков

Forbesвчера в 11:48
ПРАЙМ

Центробанк раскрыл, сколько россияне вложили в «мутные» инвестпродукты

ПРАЙМвчера в 12:07

Кандидат в главы Минфина США высказалась за жесткие санкции против России

Кандидат на пост министра финансов США Джанет Йеллен поддерживает жесткие санкции против «российских игроков», сообщает Bloomberg со ссылкой на её письменные ответы сенаторам.
Национальная служба новостей18:28

В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с РФ

Парламентарий от Крыма добавил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более 10 лет назад, и добавил, что Россия всегда готова договариваться, «вот только не с кем», поэтому Москве остается только ждать, передает RT.
Известия19:05