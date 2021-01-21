Россияне инвестировали в продукты с "мутной" структурой порядка 600 млрд рублей. Об этом сообщил зампред Банка России Сергей Швецов, передает ТАСС. По его словам, в 2020 году на фондовый рынок пришли почти 4 млн новых инвесторов-физлиц.

Сергей Швецов футболист Эти две тенденции — появление большого количества физических лиц без опыта и знаний и появление широкого предложения продуктов с мутной структурой, естественно, создали опасения относительно доверия на финансовом рынке, относительно того, что ожидания граждан не соответствуют действительности. РБК