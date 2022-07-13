ТАССЦБ сообщил, что годовая инфляция в июне составила 15,9%Годовая инфляция в России в июне замедлилась до 15,9%, в месячном выражении цены снизились на 0,35%, следует из материалов ЦБ РФ.ТАССОсновными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях, — указано в докладе.News.ruЗа месяц подешевели сахар, макароны и крупы, бытовая техника и электроника, автомобили, но цены на большинство других товаров и услуг продолжили расти из-за увеличения затрат.Фонтанка.РуПо оценке министерства, за минувшую неделю на 0,08% снизилась стоимость непродовольственных товаров.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФорпост Северо-ЗападПетербургский дневникИнтернет-издание Media-MillREGNUMВесьмаВечерняя МоскваПодробнее о событииГодовая инфляция в июне замедлилась до 15,9%Expert.ruвчера в 13:37Минэкономразвития: годовая инфляция в России замедлиласьURA.Ruвчера в 12:49ЦБ сообщил, что годовая инфляция в июне составила 15,9%ТАССвчера в 13:04Росстат: Годовая инфляция замедлилась до 15,62%Российская газетавчера в 12:30Инфляция в России замедлилась до 15,62%Газета.Ruвчера в 12:28Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 15,62 процентаРИА Новостивчера в 12:19В Минэкономразвития заявили о замедлении годовой инфляции до 15,62%Говорит Москвавчера в 12:39Показать ещёОценить80Поделиться