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ЦБ сообщил, что годовая инфляция в июне составила 15,9%

Годовая инфляция в России в июне замедлилась до 15,9%, в месячном выражении цены снизились на 0,35%, следует из материалов ЦБ РФ.
ТАСС
Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях, — указано
 в докладе.
News.ru
За месяц подешевели сахар, макароны и крупы, бытовая техника и электроника, автомобили, но цены на большинство других товаров и услуг продолжили расти из-за увеличения затрат.
Фонтанка.Ру
По оценке министерства, за минувшую неделю на 0,08% снизилась стоимость непродовольственных товаров.
Говорит Москва

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Годовая инфляция в июне замедлилась до 15,9%
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ЦБ сообщил, что годовая инфляция в июне составила 15,9%
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