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ЦБ сообщил, что россияне владеют наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд

Население России владеет наличными долларами и евро на сумму около $85 млрд в эквиваленте, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Интерфакс
«Даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться», — заверила Набиуллина.
Forbes
«Проводим и стимулируем политику девалютизации. Должна быть девалютизация и переворачивание во многом балансов банков, если не в рубли, то в дружественную валюту», — добавила Набиуллина.
Собака.ru
Центральный банк РФ (ЦБ РФ) 22 июля неожиданно снизил ключевую ставку сразу на 1,5 п. п., до 8% годовых.
DP.RU

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