Будьте в Плюсе

ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублей

В июле россияне накопили на банковских вкладах 150 миллиардов рублей, средства населения выросли на 0,5 процента.
Lenta.ru
В ЦБ отметили рост остатков на текущих счетах граждан.
Lenta.ru
Также в ЦБ сообщили о сокращении средств граждан на эскроу-счетах — с 205 миллиардов рублей в июне до 179 миллиардов.
Lenta.ru
Падение связано со снижением ипотечных выдач.
Lenta.ru

Подробнее о событии

ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублей
Lenta.ru12:46
Средства населения в российских банках выросли в июле на 150 миллиардов рублей
Профиль12:08
Средства населения в банках России в июле выросли на 0,5%
ТАСС11:37
В июле средства юрлиц в банках РФ сократились на 0,7%., физлиц - выросли на 0,5% - ЦБ
Финмаркет11:35

Интересное

Талибы заявили о победе над Британской империей, СССР и США

Талибы считают, что 102 года назад моджахеды Афганистана обрели независимость «от британского колониального господства», победили СССР, «стерев его имя» с карты мира, а США, по их мнению, «потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан».
Росбалт09:33

«Талибан» сможет воспользоваться теневой экономикой для обогащения Афганистана

Американские эксперты по Афганистану Грэм Смит и Дэвид Мэнсфилд недавно опубликовали исследование теневой экономики страны и заявили, что именно этот сектор поможет новой власти обогатить страну.
Lenta.ru13:25

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех не согласится присягнуть талибам на верность

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.
РИА Новости13:10