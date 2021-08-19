Талибы считают, что 102 года назад моджахеды Афганистана обрели независимость «от британского колониального господства», победили СССР, «стерев его имя» с карты мира, а США, по их мнению, «потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан».
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.