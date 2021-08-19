Новый устойчивый к лекарствам штамм чумы обнаружен на Мадагаскаре

Известно, что во время вспышки новая инфекция стала причиной смерти троих человек, хотя заразились ею 22 местных жителя.К слову, после 2013 года устойчивый к лекарствам штамм также находили.