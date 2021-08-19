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ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублей

В июле россияне накопили на банковских вкладах 150 миллиардов рублей, средства населения выросли на 0,5 процента.
Lenta.ru
Как и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах.
Финмаркет
Средства населения в отечественном банковском секторе почти достигли 20 триллионов рублей.
Lenta.ru
Банк России отметил снижение темпа роста средств населения на счетах эскроу - до 179 млрд рублей с 205 млрд рублей в июне.
ТАСС

Подробнее о событии

Россияне нарастили объем средств в банках за июль
ФАН13:45
Средства населения в российских банках выросли
ТВ Центр13:35
ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублей
Lenta.ru12:46
Средства населения в российских банках выросли в июле на 150 миллиардов рублей
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Средства населения в банках России в июле выросли на 0,5%
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