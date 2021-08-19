Lenta.ruЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублейВ июле россияне накопили на банковских вкладах 150 миллиардов рублей, средства населения выросли на 0,5 процента.Lenta.ruКак и в предыдущие месяцы, росли остатки на текущих счетах.ФинмаркетСредства населения в отечественном банковском секторе почти достигли 20 триллионов рублей.Lenta.ruБанк России отметил снижение темпа роста средств населения на счетах эскроу - до 179 млрд рублей с 205 млрд рублей в июне.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильПодробнее о событииРоссияне нарастили объем средств в банках за июльФАН13:45Средства населения в российских банках вырослиТВ Центр13:35ЦБ сообщил, что в июле средства населения в банках выросли на 150 миллиардов рублейLenta.ru12:46Средства населения в российских банках выросли в июле на 150 миллиардов рублейПрофиль12:08Средства населения в банках России в июле выросли на 0,5%ТАСС11:37В июле средства юрлиц в банках РФ сократились на 0,7%., физлиц - выросли на 0,5% - ЦБФинмаркет11:35Показать ещёОценить5Поделиться