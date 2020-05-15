Экономика

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнЦБ сообщил о недобросовестном поведении банков из-за кредитных каникул

Некоторые кредиторы «позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам», пострадавшим на фоне расрпотранения коронавирусной инфекции и подающим заявки на кредитные каникулы. Об этом передает РБК со ссылкой пресс-службу ЦБ.
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