Общество
Право.руЦБ предупредил о новой схеме мошенничества через рекламу
Мошенники стали активно использовать финансовую рекламу, которая адресована не конкретной, а широкой аудитории, не содержит сведений о виде заработка или инвестиций, а включает в себя только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».
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с чего всё началось
Мошенники во время пандемии стали использовать безадресную финансовую рекламу, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.РИА Новостивчера в 20:14
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Играют на желании разбогатеть: в ЦБ предупредили о новом методе мошенников в Сети
Вести.Ruвчера в 23:25
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Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей по $1 за каждую
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех своих повестей, каждая из которых обошлась режиссерам в $1.
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Автоспорт
Квят: русские не встают на колени просто так
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рассказал, почему принял решение не вставать на одно колено перед началом двух первых гонок нового сезона чемпионата "Формулы-1" в рамках акции в знак солидарности с борьбой против дискриминации и расизма.
РИА Новости 08:40
Спорт
Юрий Ганус: Цель очевидна - поставить под контроль РУСАДА и отстранить меня от руководства
Гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказал свое мнение по поводу возможных обвинений в свой адрес из-за нарушений финансово-хозяйственной деятельности организации.
Советский спорт 09:22
Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Общество
Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией
Авиакомпания Turkish Airlines намерена возобновить перелеты в Россию с 1 августа. Об этом говорится в заявлении на сайте перевозчика.
РБК 10:06
Единоборства
Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
ToDay News Ufa 08:33
Общество
Потерявшие дома из-за прорыва дамбы в Рузе получат по 2 млн рублей
Жители подмосковной Рузы, потерявшие дома из-за прорыва дамбы, получат компенсацию по 2 миллиона рублей.
РЕН ТВ 09:53
Технологии
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По имеющейся информации, Windows 11 будет распространяться абсолютно бесплатно.
Pravda.Ru вчера в 10:48
Происшествия
В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ
Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM 05:59
Гаджеты
Xiaomi подтвердила скорый выпуск новых доступных TWS-наушников
Xiaomi готовит к выпуску новые беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Об этом компания сообщила в своём Twitter-аккаунте.
MobiDevices 10:11
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Происшествия
При обысках в МРЭО Петербурга нашли самого честного полицейского
При обысках в коммерческих МРЭО Петербурга обнаружили самого честного полицейского.
Питерские заметки 09:41
Политика
Лавров призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главами МИД Армении и Азербайджана призвал немедленно прекратить огонь на армяно-азербайджанской границе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
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Армия и оружие
Азербайджан обстрелял из минометов армянское село Чинари
Sputnik Армения 08:47
Общество
В Госдуме предложили увеличить пенсии части россиян
Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.
ФедералПресс вчера в 23:18
Киберспорт
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Космос
В обнаружении черных дыр может помочь новый телескоп
Астрономы предполагают, что Девятая планета может оказаться черной дырой, которую можно будет обнаружить при помощи телескопа Обсерватории имени Веры Рубин, говорится в исследовании, опубликованном на сайте arXiv.org.
Live24 11 июля в 05:20
Общество
Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.
RT на русском 06:00
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Происшествия
Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
Экономика
Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в ходе заседания совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, что Банк России не рассматривает вопрос деноминации рубля.
RT на русском 09:02
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
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В Екатеринбурге на Плотинке автобус врезался в дерево
Сегодня, 13 июля, вечером в Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Ленина и улицы 8 Марта автобус (маршрут №27) врезался в дерево.
Уральский меридиан 10:44
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Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
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Kia раскрыла салон нового Carnival, который появится в России
Компания Kia готовится к премьере нового минивэна Kia Carnival, который будет продаваться и на российском рынке.
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Общество
В московский офис «Открытой России» снова пришли с обыском
Что важно знать:9 июля обыски по делу ЮКОСа 2003 года прошли у сотрудников "Открытой России" и "МБХ медиа", а также в офисе организации и редакции издания.
Snob.ru 09:57