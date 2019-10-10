Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЦБ сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт

Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.
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ЦБ назвал основной метод хищения средств со счетов в банках

Rambler News Service09:26

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Газета.Ru09:21

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Интерфакс09:18

ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

РБК09:14

Мошенникам достаточно знать лишь имя и телефон клиента банка для хищения денег

ПРАЙМ08:42

ЦБ сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт

РИА Новости08:37
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Взрыв произошёл недалеко от аэропорта в австрийском Линце, передаёт телеканал N-TV.
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Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

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Самолёт с польскими футболистами сел в Челябинске вместо Екатеринбурга

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В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
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Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
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Помощник президента выразил надежду на то, что процесс сдвинется с мертвой точки, однако указал, что украинская сторона под надуманные предлогом не занимается отводом войск из населенных пунктов Золотое и Петровское.
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Экономика

AliExpress запустит в России онлайн-магазин электроники Molnia

AliExpress запускает онлайн-магазин по продаже электроники в России под названием Molnia Electronics, в нем будет продаваться техника преимущественно китайских производителей, сообщил РБК представитель AliExpress в России Антон Пантелеев.
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Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
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Рустам Солнцев предсказал провал шоу Бузовой и Батрутдинова

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Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.
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В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
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