Арсенал банковских мошенников в этом году пополнился новым инструментом: при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков. Об этом говорится в отчете Центробанка, представленном на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

ЦБ сообщил о новом способе хищения денег с банковских карт

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