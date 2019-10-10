Экономика
РБКЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков
В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
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В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.РБК10 октября в 09:14
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