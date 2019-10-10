с чего всё началось

В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.

Здоровье У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Наука Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.

Армия и оружие Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Гаджеты Стартовали продажи Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL Смартфоны Google Pixel 4 и Google Pixel 4 XL еще не были представлены официально.

Футбол Испанцы на 94-й минуте упустили победу в матче с норвежцами Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло на стадионе «Уллевол», завершилась со счетом 1:1. В составе гостей на 47-й минуте отличился Сауль.

Происшествия Во Флориде произошла стрельба в торговом центре, есть раненый Во Флориде один человек получил огнестрельное ранение при стрельбе в торговом центре города Бока-Ратон.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Космос Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.

Авто Toyota работает над автомобилем с искусственным интеллектом Главной особенностью автомобиля создатели называют голосового помощника с искусственным интеллектом по имени Yui.

Общество Россия завершает переход на цифровое эфирное телевещание Россия в понедельник завершит переход на цифровое эфирное телевидение - аналоговое вещание федеральных телеканалов отключат еще в 21 регионе страны.

Экономика Орешкин выступил за дедолларизацию торговли с ЕС в нефтегазовой сфере Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью Financial Times выступил за расчеты в евро и рублях для транзакций с Евросоюзом в сфере нефти и газа.

Шоу-бизнес Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.

Авто Эксперты уже определили реальный срок службы зимней резины Как правильно определить критический износ зимних шин, рассказали эксперты aif.ru.

Авто Эксперты выяснили отношение россиян к беспилотным автомобилям В «Автонете» уверены, что к 2030 году общий объем мирового рынка частных беспилотных автомобилей достигнет 60 миллиардов долларов, и порядка 5% от этой суммы придется на Россию.

Происшествия Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.

Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя "За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.

Футбол Черчесов назвал главную задачу сборной России по футболу Футболисты сборной России, которые вышли на чемпионат Европы (ЧЕ) 2020 года, решили «локальную задачу».

Общество В Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги На Поклонной горе в Москве в воскресенье, 13 октября, прошел салют в честь 75-й годовщины освобождения советскими войсками Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.