Экономика

РБКРБКЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
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В 2019 году в арсенале мошенников, похищающих средства со счетов клиентов банков, появился новый способ обмана жертв, говорится в отчете
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) департамента информационной безопасности Банка России.
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