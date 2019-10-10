с чего всё началось

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков. Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности.

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

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Происшествия Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.

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Политика Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

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