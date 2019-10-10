Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков. Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности.
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с чего всё началось
Об этом сообщается
 в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.
RT на русском10:00

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ЦБ сообщил о новом способе обмана банковских клиентов

Коммерсантъ11:30

ЦБ рассказал о новом способе обмана клиентов банков

RT на русском10:00

ЦБ назвал новый способ обмана клиентов банков

Национальная служба новостей10:47

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Российская газета10:53

ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт

Газета.Ru09:21

ЦБ сообщил о новом способе обмана клиентов банков

РБК09:14

ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

РИА Новости08:37
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 12:09, Вашингтон
Здоровье

Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей

Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Экономика

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Происшествия

Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана

Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Происшествия

У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт

Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.
Взгляд.ру 10:58
Авто

Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima

На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Наука

На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо

Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Единоборства

Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами

Российская газета 08:48
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Происшествия

Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина

Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика

Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата

Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 10:40
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика

Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали

Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Политика

Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву

Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Происшествия

В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку

Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Политика

Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Армия и оружие

Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии

На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Здоровье

Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени

Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru вчера в 05:05
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020

Невские Новости вчера в 23:21
Гаджеты

Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей

Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду

Небольшая лазейка в канадском законодательстве дает право герцогам Сассекским претендовать на роль короля и королевы Канады, к тому же за время съемок в «Форс-мажорах» страна фактически Меган вторым домом.
Sunmag.me 10:18
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Общество

Сбой в работе «Почты России» в Петербурге произошел из-за нового ПО

Все отделения "Почты России", которые находятся в Санкт-Петербурге, перестали принимать и отправлять письма, посылки и переводы вечером в четверг, 10 октября.
Газета.Ru 11:39
Экономика

Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании

Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Кино

Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»

В России стартовал прокат «Дождливого дня в Нью-Йорке». Главные роли в ленте исполнили Эль Фанниг, Тимоти Шаламе и Селена Гомес.
Коммерсантъ FM 09:45
Экономика

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
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