Экономика
Российская газетаЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков. Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности.
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с чего всё началось
Об этом сообщается в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.RT на русском10:00
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Здоровье
Директор НМИЦ имени Блохина рассказал об увольнениях врачей
Сотрудникам НМИЦ в июле снизили зарплаты на 40-50% из-за материальных проблем, которые возникли из-за ошибок заместителя Стилиди - Виктора Молостова, рассказал директор центра.
Интерфакс 01:29
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Экономика
Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Российская газета 07:47
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
RT на русском 11:32
Происшествия
У подозреваемого в подготовке теракта в Крыму нашли украинский паспорт
Подозреваемый в подготовке теракта в Крыму россиянин Олег Приходько имеет украинский паспорт, сообщил следователь в суде.
Взгляд.ру 10:58
Авто
Появились шпионские фото интерьера новой Kia Optima
На сей раз все внимание к интерьеру, свежая фотография которого появилась в распоряжении Thekoreancarblog.com.
Автоновости дня 03:33
Наука
На возникновение рака не влияет красное и переработанное мясо
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 08 октября в 00:45
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Российская газета 08:48
Происшествия
Полицейские потребовали от ЗАГСа объясниться за бездетность россиянина
Сотрудники полиции в городе Дзержинск Нижегородской области потребовали от местного ЗАГСа информацию о наличии или отсутствии детей у гражданина, проходящего по уголовному делу.
Lenta.ru 06:12
Политика
Зеленский заявил о возможности выхода Украины из минского формата
Если Украина не сможет принять закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штаймайера» до Нового года, то она потеряет минский формат, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Взгляд.ру 10:40
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали
Стало известно об аресте двух иностранных граждан, которые являлись информаторами адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани по делу сына экс-вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru 10:37
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Ведомости 10:34
Происшествия
В Саратовской области второй день разыскивают 9-летнюю девочку
Следственным отделом по Кировскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по факту пропажи девятилетней девочки было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
REGNUM 09:11
Политика
Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным
Законопроект об установлении в России выходного дня после праздника православной Пасхи внесли в Госдуму в 2017 году депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.
РБК 11:20
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
На параде, посвященном 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил Индонезии, ударный вертолет Ми-35П продемонстрировал свою разрушительную силу.
Военное дело вчера в 06:11
Здоровье
Врач-эндокринолог назвала витамин D в больших дозах убийцей печени
Самовольное употребление витаминов, особенно в больших количествах, подрывает здоровье человека, а витамин D в большом объёме опасен для нашей печени.
Ugpressa.ru вчера в 05:05
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в матче отбора к Евро-2020
Невские Новости вчера в 23:21
Гаджеты
Xiaomi оценила недорогой смартфон Redmi Note 8 Pro в 17 990 рублей
Младшая версия Redmi Note 8 Pro оценивается в 17 990 рублей, а вариант с 128 ГБ памяти стоит 19 990 рублей, пишет "АСТЕРА"
Газета DAILY вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Канаду
Небольшая лазейка в канадском законодательстве дает право герцогам Сассекским претендовать на роль короля и королевы Канады, к тому же за время съемок в «Форс-мажорах» страна фактически Меган вторым домом.
Sunmag.me 10:18
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:27
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
РИА Новости 06:30
Общество
Сбой в работе «Почты России» в Петербурге произошел из-за нового ПО
Все отделения "Почты России", которые находятся в Санкт-Петербурге, перестали принимать и отправлять письма, посылки и переводы вечером в четверг, 10 октября.
Газета.Ru 11:39
Экономика
Миноритарий девелоперской группы ПИК продал более 2% акций компании
Компания Firlibia Holdings Limited, бенефициаром которой выступает Марк Роудс, продала 14,2 млн акций, что соответствует примерно 2,15% капитала компании через процедуру ускоренного формирования книги заявок, сообщил РБК вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам ГК «ПИК» Юрий Ильин.
РБК 05:41
Кино
Вуди Аллен показал свой «Нью-Йорк»
В России стартовал прокат «Дождливого дня в Нью-Йорке». Главные роли в ленте исполнили Эль Фанниг, Тимоти Шаламе и Селена Гомес.
Коммерсантъ FM 09:45
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 07:10
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