Экономика
Российская газетаЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков. Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности.
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с чего всё началось
Об этом сообщается в отчёте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере департамента информационной безопасности ЦБ.RT на русском10:00
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Экономика
Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей
Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.
Авто
В Японии нашли склад, где Nissan Skyline продают дешевле нового iPhone
В Японии обнаружен необычный склад, где можно купить Nissan Skyline в прекрасном состоянии по неприлично низким ценам.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил Евросоюзу открыть границы для сирийских беженцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал страны Евросоюза, осудившие военную операцию Анкары в Сирии.
Происшествия
В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12
Военный транспортник Ан-12 приземлился в екатеринбургском аэропорту Кольцово.
Футбол
Путин выступил за новую систему финансирования футбольных клубов
Президент России Владимир Путин поддержал создание отдельного фонда для справедливого финансирования футбольных клубов.
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
Три россиянки, которые являются сторонницами террористической организации «Исламское государство»*, убили надзирательницу в тюрьме провинции Белуджистан в Пакистане.
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Происшествия
У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт
Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.
Политика
«Путина не боюсь». Главное о пресс-марафоне Зеленского
Сам Зеленский на еду не отвлекался. С большим трудом, но он осилил этот невиданный пресс-марафон.
Единоборства
Путину подарили боксерскую перчатку с бриллиантами
Политика
Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть "план Б" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Происшествия
Завтра в Брянске простятся с погибшими в ДТП на Речной
Сайт телеканала «Городской» уже неоднократно рассказывал о трагедии, произошедшей вчера, 7 октября, вечером в Брянске на улице Речной.
Политика
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки»
Лавров объяснил, зачем Киеву нужен саммит «нормандской четверки». По его словам, Москва сделает все, чтобы этого не допустить.
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Автоспорт
Феттель признал, что был не прав в Сочи
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что был не прав, когда отказывался пропускать Шарля Леклера в первой половине гонки Гран-при России.
Происшествия
В немецком Галле произошла стрельба
В немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) неизвестный открыл стрельбу у синагоги.
Политика
Зеленский указал на ошибки сайта «Миротворец»
Президент Украины Владимир Зеленский указал на ошибки сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.
Авто
Первый кроссовер Aston Martin стал доступен в России
Кроссовер Aston Martin DBX стал доступен для заказа в России, сообщили "Авторамблеру" в пресс-службе официального дилера "Авилон".
Политика
Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ
Украинский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист обвинил их в "стрельбе по своим городам".
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Общество
Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека
Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Политика
Якутский шаман заявил о возобновлении похода в Москву
Житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом, намерен возобновить свой поход в Москву.
Политика
Зеленский: «„Северным потоком-2“ Россия нам полностью выкрутит руки»
Россия «выкрутит руки» Украине в случае ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
Здоровье
Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов
Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Армия и оружие
США разработали план по сдерживанию России в Черном море
В Сети появился доклад, демонстрирующий способы сдерживания РФ в Черном море.
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.