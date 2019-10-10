с чего всё началось

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков. Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности.

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Экономика Правительство РФ выделило Саратовской области 3,6 млрд рублей Правительство поддержало наше обращение о выделении Саратовской области 3 миллиардов 633 миллионов 200 тысяч рублей на поддержку бюджета.

Происшествия У готовившего теракт в Крыму россиянина нашли украинский паспорт Задержанный в четверг в Крыму россиянин Олег Приходько, которого подозревают в подготовке взрыва в одном из административных зданий, имеет украинский паспорт.

Политика Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.

Политика Украинский музыкант пожелал смерти бойцам ВСУ Украинский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артист обвинил их в "стрельбе по своим городам".

Общество Врач назвал признаки рака, появляющиеся на теле человека Мясников рассказал, что факторы риска онкологического заболевания можно обнаружить прямо на теле человека, даже не делая для этого специальных анализов.

Экономика Медведев потребовал прекратить банковский роуминг В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».

Общество МВД предложило штрафовать родителей курящих детей МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.