с чего всё началось

Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Происшествия Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.

Энергетика ФАС предложила с 1 июля повысить цены на газ на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 июля повысить оптовые цены на газ, предназначенный для населения и промышленности, в среднем на 3%. Это следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале проектов правовых актов.

Политика Путин назвал главную задачу при борьбе с коронавирусом Глава государства Владимир Путин заявил, что главная задача при борьбе с коронавирусной инфекцией – обеспечение безопасности и здоровья людей.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.

Наука Стресс нарушает способность к планированию Новое исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что стресс может влиять на способность человека к планированию.

Общество Замглавы Минпромторга объяснил свое поведение в ижевском аэропорту Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.

Авто Топ 5 производителей, автомобили которых не ржавеют Основные способы оцинковки кузовов Многие не покупают некоторые автомобили из-за того, что производитель не заявляет об оцинковке кузова.

Происшествия Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.

Экономика Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу Большинство стоматологических сетей Петербурга сворачивают свою деятельность до мая в связи с эпидемией коронавируса.