Коронавирус
РБКЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса
Банк России зафиксировал новые схемы социальной инженерии с использованием темы коронавирусной инфекции для хищения денег с карт. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
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с чего всё началось
«Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтёрство», — говорится на сайте ЦБ.RT на русском06:27
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Полину Гагарину в нечестности обвинила участница шоу «Голос. Дети»
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Названы лунные ресурсы, которые могут заменить земные
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Новое исследование, проведенное Стэнфордским университетом, показало, что стресс может влиять на способность человека к планированию.
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Ранее РЕН ТВ сообщал, что Овсянникова в аэропорту Ижевска, откуда он должен был вылететь в Москву, просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, а затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так.
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В 2019 году РФ увеличила объемы поставок оружия за границу. "Синьхуа": оружейные санкции США помогли России.
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Основные способы оцинковки кузовов Многие не покупают некоторые автомобили из-за того, что производитель не заявляет об оцинковке кузова.
Происшествия
Дочь Сергея Доренко попала в больницу после конфликта с соседкой
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина попала в Одинцовскую центральную районную больницу после того, как получила травмы на своем участке в Московской области после конфликта с соседкой.
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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
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Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Здоровье
Елена Малышева о коронавирусе: «Инфицированы будут практически все»
Подтверждая свои слова, телеведущая пояснила, что уже сейчас большинство людей переносят коронавирус на ногах и почти бессимптомно.
Экономика
Крупнейшие стоматологии Петербурга сворачивают свою работу
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В Абхазии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.
Общество
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Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Евросоюз планирует собрать €15 млрд для помощи в борьбе с пандемией коронавируса в мире, особенно африканским государствам.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
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Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери
Сын знаменитого певца Александра Малинина Никита сообщил о смерти матери Инны Курочкиной.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Наука
Точные эксперименты не подтвердили наличие у нашей Вселенной дополнительных свернутых измерений
Чтобы обнаружить «утекание» части гравитационной энергии в дополнительные измерения, приходится ставить сверхточные опыты в строго контролируемых лабораторных условиях.